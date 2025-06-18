衝擊首輪？潛力「游擊砲」朱盟、球速150曾偉喆決定選秀

▲東體朱盟。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀報名截止日倒數，今年被稱為「選秀小年」首輪熱門候補球員動向受矚目，台東體中朱盟在接受美職球隊測試後，仍決定投入中職選秀，去年U18國手、國體大一投手曾偉喆也確定選秀，兩人有望衝擊首輪也牽動各隊佈局。

朱盟本屆備受矚目的高中游擊好手之一，運動能力獲得高評價，有不少球探追蹤。母校東體總教練陳峰岳形容他打擊很有力量，反向的攻擊也都可以打到球場角落，拉打能力很強，好幾場比賽都有出牆的全壘打，應可成為中職比較少有的游擊砲，未來性值得期待。陳峰岳補充，朱盟腳程在PBR的檢測系統裡面，測到60碼6.97秒，是一個很有水準的速度，在美國大學的標準也屬於D1的等級。

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據了解，多隊中職球探都評為首輪人選之一，屬於天花板很高的球員，不過各隊培養新秀方針有所不同，能否如預期成長也值得關注。

國體大一投手曾偉喆抱有旅外夢，原本安排赴美參加選秀聯盟，不過在出發前因腸胃炎一度暴瘦，因此決定取消行程，並在近日確定報名中職選秀。

曾偉喆高中曾是二刀流，運動能力也獲得不錯評價，升上國體大以投球為主，生涯最快球速曾達到150公里。球探評價能輕鬆投出145公里以上的球速，但因傷勢影響，春季聯賽僅投1局後便未再出賽，雖然在「選秀小年」仍具備很好的潛力可以成為衝擊首輪的人選，不過近況如何也得一併考慮。

所屬經紀公司展逸表示，曾偉喆肩膀是3月底時輕微發炎，沒什麼大礙，休息幾週後就回到正常比賽了。不過曾偉喆在5月下旬因為腸胃炎有稍微瘦了些，現在身體狀況逐漸恢復中。

▲曾偉喆。（圖／大專體總提供）