大谷翔平復出：是美好的一天　親曝直接登板關鍵原因

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平於台灣時間17日迎來睽違663天的「二刀流」復出戰，不僅投手身份先發登板，亦擔任第一棒、指定打擊，投1局失1分，打擊方面4打數2安打、2打點，助道奇以6比3逆轉擊敗教士，重返投打雙線並繳出亮眼成績。

自2023年8月23日對紅人比賽後首度重返投手丘，大谷首局面對塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）、阿瑞茲（Luis Arraez）連續挨安形成危機，雖被馬查多（Manny Machado）擊出中外野高飛犧牲打失1分，但後續穩住陣腳，順利解決兩名打者。全場投1局、用28球，被敲2支安打，無保送，最快球速達161公里。

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完成投手任務後，大谷以第一棒身份展開打擊表現，第一打席雖遭三振，但在3局下扛出深遠二壘安打、打回追平分，4局下再度掃出安打並貢獻打點，貢獻2支安打、2分打點，展現絕佳打擊火力。

本場賽後，大谷受訪表示：「真的非常開心能夠回到球場。這次的復出能夠成真，是因為許多人的支持，我想要向所有幫助我的人表達感謝。雖然結果上看起來普通，但我覺得這是一場讓我能帶著良好印象、繼續前進的比賽。我認為這是美好的一天。」

談到球隊逆轉勝，他也讚賞隊友表現：「進攻和牛棚都很出色，從第一局到第九局，大家合力贏得這場比賽，是非常棒的一勝。」

當他退場時，全場球迷起立鼓掌歡呼，場面感人。不過賽後大谷回憶當下心境時表示：「其實那時候我正專注於等一下打擊的打席，沒有太多餘裕去在意觀眾的反應。今天的情況是我太投入比賽中，反而沒有辦法好好感受這些。希望下一次能放輕鬆一點，這樣就能更清楚地感受到這些場面了。」

當被問及為何選擇在正式比賽中登板，而不是透過模擬實戰（Live BP）調整時，大谷翔平表示：「考量到球隊的狀況，對我來說這樣也更有幫助，能更順利地進行。我原本有兩種方式可選，一種是透過Live BP逐漸增加局數，等能投到4、5局時再投入正式比賽；另一種就是像今天這樣，以短局數但比賽等級的強度上場投球，我選擇了後者。」