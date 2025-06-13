海神睽違3年重返總冠軍賽　首冠班底于煥亞：人生總有挑戰

▲海神首冠班底于煥亞將季初挫折視為挑戰，期盼總冠軍賽苦盡甘來。（圖／高雄全家海神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

創隊元年即在T1封王的高雄全家海神，本季轉戰TPBL，睽違3年首度打進總冠軍賽，隊史首冠班底于煥亞特別有感觸，他將季初挫折視為挑戰，與隊友並肩克服，期盼總冠軍賽能苦盡甘來，「好的地方是越來越多本土球員跳出來，幫助球隊贏得比賽。」

海神本季歷經陣容變動與傷兵潮考驗，蘇文儒、吳曉謹、于煥亞、于純安、陳懷安等本土球員輪番挺身，撐過最艱難的階段；雙洋將摩爾斯、艾德則扛起攻防主軸，季中再補進克雷格、迎回傷癒歸隊的邱子軒、威勝，團隊戰力趨於完整，最終在季後賽首輪4比1「下剋上」淘汰福爾摩沙夢想家，闖進總冠軍賽。

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季後賽結束後短暫休兵1天，海神全隊即全力投入備戰，總教練費雪（Brendan Joyce）表示，「球員狀態都不錯，訓練也維持高強度。」他強調雖然例行賽對國王戰績居下風，但總冠軍賽是完全不同的戰場，「我們會拿出最高的專注度、執行力與最強悍的心態，並在防守端做足準備。」

于煥亞是創隊元年奪冠班底，對於3年後重返總冠軍賽舞台感觸良多，「每個球季都會有不同的問題，今年從球員離隊到傷兵，開季也換了教練大家需要時間熟悉，就像人生，不可能一直那麼順遂，總有挑戰等著我們去解決。」

他進一步指出，「好的地方是越來越多本土球員跳出來，幫助球隊贏得比賽。隨著傷兵回歸，球隊隊形出來了，每個人角色更明確。總冠軍賽沒有容錯空間，每一波攻防都很重要，需要更專注，百分之百全力去跟對手抗衡。」