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美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

▲▼ 城島健司 。（圖／記者王真魚攝）

▲城島健司 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

玉山盃今天進行四強賽，桃園交手新北，這一場高中棒球強權對決，吸引場邊多名球探視察潛力好手，據悉，昨天到大巨蛋觀看徐若熙登板投球的美職球探今天都在場，日職則有阪神和軟銀，包括首席棒球總管城島健司再度到場，他也特別分享昨日看徐若熙的想法。

徐若熙昨天主投8.2局狂飆11K刷本季單場新高三振數，但隊友再見失誤輸球，也讓他承擔敗投。

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據聯盟昨天提供，昨日大巨蛋球探隊數連同5支日職球隊、11支美職球隊在內，多達16隊球探到場，包括日職兩大豪門軟銀鷹與讀賣巨人派員現身，聚焦徐若熙本季第7場先發表現。

美職球探今天轉移陣地看玉山盃，城島健司也驚喜現身，吸引不少球迷索取簽名。軟銀球探李杜軒代翻譯，城島健司透露，徐若熙能吸引這麼多球探到場，正是代表他相當有價值，且這一場算是有收穫，看到他投了長局數，「對他的續航力有比較放心。」

▲▼ 城島健司 。（圖／記者王真魚攝）

▲球迷爭相索取城島健司簽名     。（圖／記者王真魚攝）

城島健司認為，徐若熙控球相當好，昨天應該還沒使出全力，「感覺是沒有很出力在丟，變速和指叉都很不錯，看起來球速150公里以上的球沒有特別多，但打者在對決，體感上應該會更快。」

首次親自到場觀看中職比賽，城島健司也對啦啦隊應援感到新鮮，直言回去後會考慮是否交流一下，「因為我們沒有像中職那樣的應援舞台。」

今天到場觀看玉山盃，城島健司眼睛為之一亮，「這幾年在日本很少看到投手有145公里以上，甚至飆到150公里，日本就是偶爾會出一個這樣的投手。」他也大力稱讚，「台灣三級棒球這幾年水準真的相當頂尖。」

▲▼ 新莊球場 。（圖／記者王真魚攝）

▲玉山盃吸引美日16隊球探　 。（圖／記者王真魚攝）

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