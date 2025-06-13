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「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

▲3A的潛力砲手「龍仔」朗（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）

▲3A的潛力砲手「龍仔」朗（Jonathon Long）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力美國職棒芝加哥小熊隊3A的台裔潛力打者「龍仔」朗（Jonathon Long），近期因擁有台灣血統而引發熱烈討論。中職聯盟已正式發函至小熊球團確認身分，而聯盟近日也收到了來自選手經紀團隊的回信，讓這起跨海「尋親」案有正面進展！

中職會長蔡其昌稍早在社群平台貼文透露好消息，「近日煩心之事頗多，心情像極了陰霾的天氣。昨晚聯盟同仁告知，收到小熊隊Jonathon Long方面的回覆。希望接下來能往好的方向發展。」

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聯盟對此進一步說明，確實已經收到來自小熊隊Long的經紀公司來信，雙方都展現出高度誠意，未來將持續保持溝通與邀請，盼能為中華隊尋得新血戰力。

朗擁有台灣血統的消息，最早由網友在批踢踢棒球板披露，指出朗的母親來自台灣。這則訊息迅速在球迷之間發酵，引起媒體與棒壇高度關注。蔡其昌當時第一時間也回應，「我會請聯盟同仁進一步了解。」

經典賽中華隊總教練曾豪駒則表示，已經注意到這名具潛力的長打好手，認為他不僅打擊能力佳、選球成熟，且具備多重守備位置的彈性，是「一枚可以考慮運用的活棋」。但也強調仍須確認國籍與身份條件，才能進一步進入徵召名單。

朗若確實符合代表中華隊出賽的資格，將有望成為2026年世界棒球經典賽的可用戰力之一。中華隊近年來積極追蹤海外台裔人才，包括卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）等選手都曾列入觀察名單，但加入機會尚未明朗。

如今「龍仔」的回覆，無疑為中華隊尋覓海外戰力增添一線曙光。未來是否能順利補上經典賽名單，備受關注。

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