運動雲

>

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

記者王真魚／綜合報導

關於美國職棒道奇隊球星大谷翔平的揮棒秘訣，前大聯盟球員川崎宗則近日在節目中進行了解析，並高度讚賞他的身體條件「異於常人」，直言，「我們這樣做會受傷，只有翔平能做到，因為他的關節非常柔軟。」

ABEMA電視台11日播出體育節目《ABEMA Sports Time》，節目中聚焦大谷翔平近期的驚人表現──他在5月打出個人單月最多的15支全壘打，打擊率.309、27分打點，OPS達到1.180，獲得生涯第6次月間MVP（自去年9月以來首次）。

川崎針對大谷的打擊動作進行解說，「他的（左）手肘抬得非常高，這在大聯盟選手中很常見，因為這樣比較容易產生力量。」 接著川崎將焦點放在「左手手腕的角度」上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他一邊看影片一邊說明，「他把揮棒時手腕的角度直接帶入打擊準備動作，是一種逆推的做法。」也就是說，大谷在準備動作中就保留了與擊球瞬間相同的手腕形狀，川崎還示範了這個特點。

同為主持人的前日本足球國腳槙野智章問他，「從職業選手的角度看，也覺得很厲害嗎？」川崎毫不猶豫回答：「這很異常。我們這樣做反而會受傷，但翔平先生可以，因為他的關節非常柔軟。」

川崎指出，大谷今年的打擊姿勢與過去相比，手肘高度維持不變，但手腕位置有所變化。他補充，「5月開始，他將手肘內收，打擊表現非常出色。」

他也提醒觀眾，「模仿看看就會明白他的厲害。雖然他的打擊方式看起來不難，但其實很難學，因為那是靠他身體的柔軟性與力量才能做到的。」

▲▼ 大谷翔平 。圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平川崎宗則打擊技巧身體柔軟運動訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王魔術數字

林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王魔術數字

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

16隊球探搶看！徐若熙沒注意　更掛心隊友：別因失誤想太多

16隊球探搶看！徐若熙沒注意　更掛心隊友：別因失誤想太多

打退徐若熙後戲劇性逆轉！鋒總：大家都沒放棄　力亞士始終相信隊友

打退徐若熙後戲劇性逆轉！鋒總：大家都沒放棄　力亞士始終相信隊友

千賀好投奪第7勝登防禦率王　卻拉傷右腿進傷兵名單

千賀好投奪第7勝登防禦率王　卻拉傷右腿進傷兵名單

WTA創舉！凍卵可申請排名保護　詹詠然當大使：對未來的保險

WTA創舉！凍卵可申請排名保護　詹詠然當大使：對未來的保險

瞬間畫面曝！印航242人客機「墜毀爆炸」　發MAYDAY求救後失聯

熱門新聞

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王魔術數字

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷登選手票選「最想看球員」榜首！

2徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分

3連3戰沒罰球　哈利伯頓：差兩勝冠軍

4林安可雙響砲為獅點亮上半季魔術數字

5大谷打法異於常人！川崎分析關鍵

最新新聞

1IITZY首度唱進大巨蛋！兄弟K歌日開球

2「龍仔」回應了！確認與中職接觸

3鈴木誠也250分打點！日本史上第4人

4兄弟公布下半季主題周與售票資訊！

5尼克內鬨？布朗森回應　尋帥持續碰壁

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366