大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

記者王真魚／綜合報導

關於美國職棒道奇隊球星大谷翔平的揮棒秘訣，前大聯盟球員川崎宗則近日在節目中進行了解析，並高度讚賞他的身體條件「異於常人」，直言，「我們這樣做會受傷，只有翔平能做到，因為他的關節非常柔軟。」

ABEMA電視台11日播出體育節目《ABEMA Sports Time》，節目中聚焦大谷翔平近期的驚人表現──他在5月打出個人單月最多的15支全壘打，打擊率.309、27分打點，OPS達到1.180，獲得生涯第6次月間MVP（自去年9月以來首次）。

川崎針對大谷的打擊動作進行解說，「他的（左）手肘抬得非常高，這在大聯盟選手中很常見，因為這樣比較容易產生力量。」 接著川崎將焦點放在「左手手腕的角度」上。

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他一邊看影片一邊說明，「他把揮棒時手腕的角度直接帶入打擊準備動作，是一種逆推的做法。」也就是說，大谷在準備動作中就保留了與擊球瞬間相同的手腕形狀，川崎還示範了這個特點。

同為主持人的前日本足球國腳槙野智章問他，「從職業選手的角度看，也覺得很厲害嗎？」川崎毫不猶豫回答：「這很異常。我們這樣做反而會受傷，但翔平先生可以，因為他的關節非常柔軟。」

川崎指出，大谷今年的打擊姿勢與過去相比，手肘高度維持不變，但手腕位置有所變化。他補充，「5月開始，他將手肘內收，打擊表現非常出色。」

他也提醒觀眾，「模仿看看就會明白他的厲害。雖然他的打擊方式看起來不難，但其實很難學，因為那是靠他身體的柔軟性與力量才能做到的。」

▲大谷翔平 。圖／達志影像／美聯社）