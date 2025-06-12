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城島健司來了！目的就是看徐若熙　也鎖定台灣高中潛力新秀

記者王真魚／台北報導

日職福岡軟銀鷹隊首席棒球總管、前大聯盟捕手城島健司今（12）日現身台北大巨蛋，親自觀察味全龍王牌投手徐若熙的表現。他坦言，徐若熙確實是此行鎖定目標之一，但更重要的是「全面了解亞洲棒球潛力」，包含台灣的高中棒球人才。

徐若熙今晚將於大巨蛋對戰富邦悍將，吸引多達16支國外職棒球隊派球探現場觀察，其中包括5支日職球隊與11支美職球隊。軟銀除了派出球探外，包括城島健司在內的多位高層行政人員也親自來台關注。

▲▼ 城島健司 。（圖／記者王真魚攝）

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▲城島健司 。（圖／味全龍提供）

城島健司表示，軟銀在亞洲各地尋覓潛力球員，徐若熙是被關注的一員，「之前都是透過影片看他，這次特別希望能親眼看看。」他也補充，此行不僅鎖定職業選手，還計畫前往「玉山盃」觀察台灣青棒球員，「台灣三級棒球是世界前幾，希望可以親自看看學生棒球的整體發展與實力。」

軟銀隊近年積極經營亞洲市場，去年年底就簽下來自穀保家商的張峻瑋。對此，城島表示，「張峻瑋是非常有天份的選手，現在照著球隊規劃逐步培養，希望不久將來能在福岡巨蛋看到他的身影，也邀請台灣媒體屆時一同見證。」

除了觀賽行程，城島健司此行與老戰友重逢。他透露，今日在球場與味全龍領隊林威助敘舊，「我們以前在阪神待過三年，已經12、13年沒見，還是有關心威助回來當教練、現在進高層，我也是在軟銀當球隊幹部，剛剛聊天時間過得很快！」

對於初次踏入大巨蛋的印象，城島稱讚場地設施優良，並看好台灣棒球環境持續提升，「現在亞洲棒球實力愈來愈接近，希望台、日、韓未來能有更多交流與切磋，彼此成長，一起朝更接近美國的水準前進。」

城島也透露，未來不排除有更多台日球團間的交流合作，「這兩年公司也有在討論，也許不久將來會有好消息可以分享。

▲▼ 林威助副領隊與城島健司合照 。（圖／富邦悍將提供）

▲ 林威助副領隊與城島健司合照 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 日職味全龍城島健司棒球台灣影音

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