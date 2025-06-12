「雖然富邦現在戰績不好說…」李珠珢熱情喊話：但我相信還有機會！

▲李珠珢 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢場邊賣力應援，也被不少球迷捕捉她認真看比賽的模樣，她直言自己是跳啦啦隊之後愛上棒球。話鋒一轉，她說，「還是希望富邦能贏球，我知道現在戰績不好說......但我想還是有機會的！」

今天是李珠珢加盟Fubon Angels後首度登上台北大巨蛋應援，面對前東家起亞虎球員來台交流。她表示，雖然是個人第二次在大巨蛋應援，但這回是首次以富邦啦啦隊的身份，「感覺有點奇妙。」

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雖然大巨蛋空調較涼爽，但對李珠珢表示，還是很喜歡在新莊主場應援的氛圍。她也感謝球迷們總是在天氣比較熱的時候支援電風扇，「是我目前的（抗暑）救星！」

總是被球迷拍到認真看比賽的模樣，李珠珢不好意思笑說，「其實回家看到粉絲拍到我對比賽很激動的畫面，我自己也有點傻眼，怎麼會當下這麼激動！」

李珠珢隨後表示，「主要也是希望富邦比賽都可以贏，希望今年能有好的結果，雖然現在戰績不好說，但還是有機會的。」

起亞虎啦啦隊成員將於14、15日再度來台交流，李珠珢表示，最想帶隊友們體驗台灣按摩，「因為她們在韓國也跳了滿多場比賽，應該都很需要按摩。」她也感性地表示，如果真的能見到前隊友，應該會忍不住落淚，「畢竟已經很久沒見，加上在不同地方遇到，感覺會很想哭。」

李珠珢也向一路以來支持她的粉絲表達感謝，「雖然我在台灣應援的場次還不算多，有點可惜，但真的很感謝大家一直支持我。即使有時候會有一些負面新聞，但粉絲還是願意相信我、守護我，真的很謝謝大家。」

談到粉絲對她的暱稱「大寶寶」，她笑說，「我不是大寶寶啦，但還是很感動，謝謝大家都這麼照顧我！」