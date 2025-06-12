李灝宇、潘文輝讓他難忘！費城人球探總監大讚台灣球員素質

▲潘文輝。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

費城人近年來簽下不少台灣球員，國際球探部門總監鄭（Derrick Chung）近期來台並接受《ETtoday運動雲》訪問，特別點出台灣球員的特質，也指出相當幸運球隊當初可以簽下潘文輝與李灝宇兩大台灣好手。

鄭此行來台灣觀察球員，玉山盃預賽在高雄與桃園的比賽都沒有錯過。談及台灣高中球員的整體素質，鄭表示：「我們作為國際球探，觀察過世界各地的選手，台灣高中棒球的水準真的非常高，幾乎是世界頂級的等級。不僅選手們運動能力出色，還具備掌控比賽的智慧與自信，對我個人來說，實力是非常突出的。」

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近年來台灣投手的球速進步也是觀察重點之一，鄭以2023年簽下的火球男潘文輝為例，稱讚他是體格條件出色的投手，「我們認為他的心理素質非常強大，尤其台灣選手在這方面的表現格外突出。本身身體條件也很好，只要給予機會，他們絕對有潛力大放異彩。」

他也提到，從潘文輝的高中到大學階段，球探王金勇與他幾乎場場關注，能夠成功簽下他真的非常幸運。他也特別感謝球探王金勇的貢獻，「王金勇不只注意到他的球技，也重視他的人品，我們能簽下他，王金勇功不可沒。」

而從費城人被交易到老虎隊的李灝宇，同樣是鄭與王金勇所簽下的另一位台灣好手。他自新人聯盟起就表現亮眼，2023年被交易至老虎，今年則從3A出發。

鄭回憶道，第一次看到李灝宇是2018年在巴拿馬舉辦的U15世界盃，當時就留下深刻印象，費城人隊內的其他球探們也給予極高評價。「他的心理素質很穩定，力量與比賽掌握能力都很出色，也多虧王金勇的努力才能順利簽下他。」

最後他表示：「台灣棒球人氣很高，天氣宜人，選手們都非常努力、用心訓練。我個人也也認為台灣球員十分優秀。」