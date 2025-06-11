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兄弟下半季主題大公開！K歌夜Oppa們降臨大巨蛋、巨人首度聯名

▲中信兄弟下半季主題揭曉 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟下半季主題日揭開序幕 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟下半季主題週活動搶先公告！由舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》為下半季主題日揭開序幕，8月份球團也將在臺北大巨蛋舉辦最受大家矚目的龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週。接續而來的下半季賽事，也將帶給各位球迷全新的感官體驗！跟著中信兄弟的主題週行程，將行事曆劃上活動註記，一起來到球場參與下半季活動的美好時刻！

中信兄弟下半季首先打頭陣的舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》主題週活動，將於7/12(六)與7/13(日)在臺中洲際棒球場舉行，此次中信兄弟也與目前展開年度限定國家巡演計劃中的《國語作業簿》攜手合作，在涼水祭抵達臺中洲際棒球場，就是要與「百萬象迷」在「全台最大KTV包廂」全場一起大！聲！唱！各種水槍水砲玩水設施再加上你最愛的華語金曲，這局真的沒辦法錯過！

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8月份最受大家矚目的龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週也將連續第2年在臺北大巨蛋進化登場！8/1(一)Friday Night由製噪機NOISE MAKER搭配Passion Sisters率先登場。8/2(六)-8/3(日)週末黃金時段，你要的愛歌輪番登場，進化的王者再次歸來，而最熟悉的Oppa們也即將登上大巨蛋，就是要帶給大家最讚的K歌之夜！當然，最受球迷期待的第十二屆《我不是歌手》也將盛大登場，球員們直球對決唱功，這是一個你不能轉台的週末！

「好侍食品」今夜は華麗に勝つ！華麗對決，咖哩必勝！你吃咖哩是要拌還是不拌？不管你是哪一派！邀請球迷朋友一同享受，從日本到臺灣，一盤好侍咖哩的應援力量，將在8/9(六)-8/10(日)美味登場！究竟球員們平常喜歡哪一種口味的咖哩飯呢？就讓我們一起來到主題週現場一探究竟。

暑假的尾聲，就讓我們跟著《排球少年!!》聯名主題日 — 飛べ！最強的王者！一起來到臺北大巨蛋，憑著對夢想的執著，烏野高校排球部從「不會飛的烏鴉」，最終展翅翱翔，飛向更高的殿堂！8/23(六)- 8/24(日)從排球場到棒球場，貫穿場上的那股信念與熱血，始終如一！『只要球還沒落地，就還沒輸！』每一次的跳躍、每一次的揮擊、每一次的奮力一搏，都是因為有著對勝利最炙熱的渴望！邀請球迷朋友們，準備好一起燃燒內心那股無盡的勇氣，來場不能重來的比賽！

下半季話題最高的合作組合《新風 x 進化》讀賣巨人聯名主題日！中信兄弟與日本讀賣巨人首度聯名登場，9/6(六)-9/7(日)我們要把東京巨蛋的棒球氛圍，帶進臺中洲際棒球場，讓球迷感受讀賣巨人的經典魅力，當追求突破的「進化」意志，遇上煥然一新的「新風」態度，勢必在場上交會出最熱血的火花！準備好和我們一起燃燒鬥魂，拿下勝利！

冰友啊！2025壓軸主題日超萌IP聯名登場！《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日— 動物冰友會《Pingu™企鵝家族》是大人的童年回憶，是小孩的可愛玩伴，Pingu與最愛的家人，還有最要好的冰友Robby，將從南極遠道而來，一起現身洲際棒球場參與中信兄弟 #寵物日，準備和大家一起度過最萌、最療癒的毛孩週末！

中信兄弟球團在今天正式公告下半季主題週活動，接下來也將陸續公布球迷朋友們所期待的售票資訊以及活動卡司陣容，期待在2025的盛夏時節，由中信兄弟下半季主題週活動，豐富大家的夏日計劃，一起來到球場參與下半季活動與精彩賽事的美好時刻！

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