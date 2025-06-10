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潛力左投吸球探目光！劉任右還在長高　盼球速追上何樺151公里

▲▼ 桃園，玉山盃，劉任右、吳祉恩 。（圖／記者王真魚攝）

▲劉任右 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

玉山盃全國青棒錦標賽進入第六天賽程，桃園面對彰化縣展現豪華投手戰力，由吳祉恩、劉任右、雷皓博、伍識鈞與哀宥宇5人聯手壓制，終場以6比0完封對手，順利拿下A組勝部冠軍、挺進4強。其中年僅高一的左投新星劉任右飆出147公里球速，再度吸引場邊眾多球探關注，成為一大焦點。

此役由壽山高三投手吳祉恩先發3局僅被擊出1支安打，送出5次三振無失分。接替登板的劉任右後援1局，投出1次三振、只被敲出1支安打，同樣無失分，最快球速來到147公里，展現壓制力。

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劉任右國中畢業時身高就已達182公分，目前升上高一後成長至186公分，具備絕佳先天條件。他透露，高中後透過重訓提升肌肉量、降低體脂，有效強化投球穩定性與傷害預防。他直言，「脂肪有掉，肌肉量增加，感覺更能控制身體。」

談及心態轉變，他坦言自己在國中時容易「比較嗨」，不過進入高中後，逐漸學會冷靜面對強打者，「打者更不好對付，要學著用腦對決。」

他自認最大武器是直球，「不要怕被打，就是想辦法丟進去，勇於對決。」日前對苗栗縣之戰，他同樣後援登板，1局投出2次三振，最快也達147公里。連樂天桃猿總教練古久保健二都對這位潛力新星印象深刻，直言「很恐怖餒」，並預言，「未來參加選秀，絕對是第一指名等級。」

對於當時「只用7分力」的說法，劉任右笑著回應，「太誇張啦，少說也有8分力！」不過他也說，最近確實未全力催球速，而是專注調整動作細節，「教練有幫忙調，希望我先把動作做好。」

▲▼ 桃園，玉山盃，劉任右、吳祉恩 。（圖／記者王真魚攝）

▲劉任右用右手簽名      。（圖／記者王真魚攝）

劉任右國中時就曾跳級參加NIKE青棒訓練營，具備出色投球天賦。比賽期間，常可見多位球探在本壘後方架起測速槍。他表示，不會因此感到壓力，「做好自己，一樣保持平常心，不要太在意別人眼光。」

在平鎮導入運科訓練輔助下，劉任右也認為有幫助，但他強調，「再怎麼訓練，還是要靠自己，發現缺點就要主動加強，才有機會更進步。」

目前劉任右的變化球包括滑球、曲球與變速球，他透露，近期正在練習指叉球，盼提升球路變化。他也以學長林維恩為目標，「他丟球真的很有霸氣！」而球速方面，他希望有朝一日能追上隊上學長何樺的最快球速151公里。

有趣的是，劉任右今天賽後吸引不少球迷爭相簽名、拍照。天生左撇子的他，卻拿右手簽字，引發好奇。他笑說，小時候父親建議他練右手寫字，「所以現在寫字用右手，其他都還是用左手。」

關鍵字： 桃園高中棒球左投劉任右球速

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