看不出來是朗希？蒙西玩猜童年照差點答錯　大谷翔平一眼就認出

▲蒙西猜佐佐木朗希童年照。（圖／截自IG:dodgersnation）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊近期推出隊內趣味挑戰，請隊員根據童年照片猜出是哪位隊友。內野手蒙西（Max Muncy）展現高命中率，一路順利答出大谷翔平、山本由伸等人，不過當出現佐佐木朗希的童年照時，他卻一時認不出，還差點答成另一位隊友。

這項趣味企劃由美國媒體《Dodgers Nation》剪輯並上傳至社群平台IG，邀請蒙西進行「猜猜這位童年照是哪位道奇選手」的挑戰。起初他表現亮眼，包括大谷翔平的童年照，他一眼認出；看到穿著少年棒球制服的山本由伸，他雖猶豫了一下，但仍順利答對：「嗯～咦……Yoshi？」

但當畫面中出現一位露出笑容的男孩照片時，蒙西頓時卡關，沉思約5秒後試著回答「Tommy？」（疑似誤認為隊友艾德曼Tommy Edman），結果不正確。在得到提示「是投手」後，他才驚覺說出：「啊～Rouki！」正確答出是日本強投佐佐木朗希。

影片公開後，「Dodgers Nation」在IG上寫道：「蒙西到底有多了解自己的隊友？你又能猜對幾個？」整段影片趣味十足，也讓球迷見到球星間輕鬆互動的一面。

最終蒙西也陸續答對艾德曼（Edman）、史奈爾（Blake Snell）、史密斯（Will Smith）等人，唯一答錯的就是佐佐木朗希。