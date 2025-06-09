一票穀保同窗旅外受刺激　文大投手江沁恩中職測試會準備好了

▲文化江沁恩完投9局。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

文化大學投手江沁恩，昔日在穀保家商時期即被視為潛力股，雖受限於同梯眾多好手而難以嶄露頭角，但升上大學後透過重訓與調整，無論是球速或穩定度皆有顯著進步，甚至比原先預期提前一年叩關中職選秀，期盼挑戰更高層級。

穀保同期有黃仲翔、蕭齊、張峻瑋與陳睦衡等人旅外發展，江沁恩坦言出賽機會自然受到影響。他說：「看到同儕都有好的發展，當然會覺得羨慕，我覺得自己也不差，我也可以。」

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來到文化大學後，江沁恩穩居先發輪值，回顧一整年表現他坦言超乎預期：「球速和穩定度都達到了自己設定的目標，心態也成長許多，從大專盃起就開始浮現選秀的想法。」高中時期球速約在140公里出頭，目前已增至146公里，變化球角度與掌控性亦大有進步。他補充，身體訓練上找到正確方向，著重提升爆發力與肌力。

在春季聯賽對戰全越隊時，江沁恩主投6局，這是他首度在正式比賽對上成棒隊。他表示：「那場球速與變化球表現都不錯，心態上也做好調整，以學弟挑戰學長的姿態來對決。」

談到中職現役本土投手榜樣，他特別欣賞徐若熙與李東洺的對決方式：「不論面對哪位打者都毫無畏懼，而且展現十足自信，這是我很想學習的部分。」

展望16日的中職測試會，江沁恩表示：「知道參加測試會的球員都是有一定能力的，所以在心態和想法會有一些改變，把球速丟出來之外還要讓變化球的角度投出來，再來把身體狀況調整到最好，也要展現出最好的自己，目標就是全力以赴讓自己有機會選上。」