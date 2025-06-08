運動雲

>

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟洋投羅戈8日對戰前東家悍將，繳出6局12K的代表作，創下生涯單場最多三振紀錄。不過第5局卻因眼鏡起霧造成投手犯規，讓他相當懊惱。

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅戈本季第2次對上悍將，主投6局，用97球，其中64顆好球，被敲5支安打、投出2次保送，失2分（1分責失），防禦率降至1.45，排名聯盟第2，並收下個人4連勝。他此役狂飆12次三振，刷新生涯紀錄，全季累積58K，也超越艾速特（57K），登上聯盟三振王寶座。

羅戈表示：「這場比賽我專注執行每一顆球種，控制好球路，自然會有好結果。對戰前東家並沒有特別去想，我面對每支球隊態度都一樣，最重要的是幫助球隊贏球，全力發揮最好表現。」

談到生涯最多三振場次，羅戈回憶應為11K，這次突破紀錄。他分析：「每場比賽情況都不同，有時打者會很快出局，也可能會出現較多三振。對方打者的打擊策略，例如是否傾向攻擊第一球，也會影響三振數。」

第5局下，他先投出保送，又挨一記長打，對手攻佔三壘，隨後因投手犯規失掉1分。他解釋：「當時是開放式投球，眼鏡有點起霧，看不清楚所以稍微移動了一下，被判投手犯規。那一刻真的很懊惱，這是我生涯第一次因眼鏡問題被判犯規。天氣太熱，濕氣重又悶熱。」

兄弟近期從3連敗走出，拉出4連勝，羅戈說：「從開季到現在我都用同樣方式調整，但隨著比賽數增加，投球節奏也越來越順，整體狀況變得更好。」

兄弟目前排名第二，下週將與龍頭統一獅交手，羅戈可能扛起一場先發重任，他強調：「只要輪到我上場，就會全力以赴，發揮自己的競爭力。」

關鍵字： 羅戈中信兄弟棒球生涯紀錄三振影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀　會長蔡其昌助轉院贈慰問金

界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀　會長蔡其昌助轉院贈慰問金

張仁瑋界外球擊中小球迷感內疚將探視　兄弟球團贈慰問金與簽名球

張仁瑋界外球擊中小球迷感內疚將探視　兄弟球團贈慰問金與簽名球

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

孫易磊休6天交流戰首次亮相　14球完美中繼最速152公里

孫易磊休6天交流戰首次亮相　14球完美中繼最速152公里

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

智取店領包裹只能投硬幣！　她氣炸狂換零錢贖1822元貨

熱門新聞

悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球棒　聯盟與球團負擔醫藥費

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀　會長蔡其昌助轉院贈慰問金

張仁瑋界外球擊中小球迷感內疚將探視　兄弟球團贈慰問金與簽名球

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將主場意外球擊傷小球迷獲全隊簽名球

2球變彈？平野惠一不回應「6隊都一樣」

3界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀

4張仁瑋擊中小球迷感內疚將探視

5怪物左投出沒！古久保嚇喊：太恐怖！

最新新聞

1台灣跑壘王盃　Uni Girls「4金釵」站台

2勇士王牌右投4戰4敗！數據揭原因

3投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

4兄弟橫掃悍將平野談關鍵

5魔鷹2分砲　石萬金斬斷樂天主場9連勝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

飛力獅「指甲光療」超有效　餅總：請總經理發獎金給吳國豪

隊友都知道、龍貓教練「白目」倒數　陳晨威苦笑挑戰紀錄壓力大

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366