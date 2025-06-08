投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟洋投羅戈8日對戰前東家悍將，繳出6局12K的代表作，創下生涯單場最多三振紀錄。不過第5局卻因眼鏡起霧造成投手犯規，讓他相當懊惱。

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

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羅戈本季第2次對上悍將，主投6局，用97球，其中64顆好球，被敲5支安打、投出2次保送，失2分（1分責失），防禦率降至1.45，排名聯盟第2，並收下個人4連勝。他此役狂飆12次三振，刷新生涯紀錄，全季累積58K，也超越艾速特（57K），登上聯盟三振王寶座。

羅戈表示：「這場比賽我專注執行每一顆球種，控制好球路，自然會有好結果。對戰前東家並沒有特別去想，我面對每支球隊態度都一樣，最重要的是幫助球隊贏球，全力發揮最好表現。」

談到生涯最多三振場次，羅戈回憶應為11K，這次突破紀錄。他分析：「每場比賽情況都不同，有時打者會很快出局，也可能會出現較多三振。對方打者的打擊策略，例如是否傾向攻擊第一球，也會影響三振數。」

第5局下，他先投出保送，又挨一記長打，對手攻佔三壘，隨後因投手犯規失掉1分。他解釋：「當時是開放式投球，眼鏡有點起霧，看不清楚所以稍微移動了一下，被判投手犯規。那一刻真的很懊惱，這是我生涯第一次因眼鏡問題被判犯規。天氣太熱，濕氣重又悶熱。」

兄弟近期從3連敗走出，拉出4連勝，羅戈說：「從開季到現在我都用同樣方式調整，但隨著比賽數增加，投球節奏也越來越順，整體狀況變得更好。」

兄弟目前排名第二，下週將與龍頭統一獅交手，羅戈可能扛起一場先發重任，他強調：「只要輪到我上場，就會全力以赴，發揮自己的競爭力。」