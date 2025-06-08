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「控球之神」保羅恐退休或加盟湖人　想回洛杉磯原因曝

記者游郁香／綜合報導

剛打完生涯第20季的「控球之神」保羅（Chris Paul）面臨重大抉擇，他考慮過退休，強調家庭是他的優先考量，他也透露無論是否繼續生涯，「心之所向」始終是洛杉磯，因為他的家人過去6年一直定居於此，洛城媒體高度關注他是否會在生涯結束前加入湖人。

這位12度入選全明星賽的40歲控衛，在剛結束的賽季稱職扮演馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與榜眼卡索（Stephon Castle）的導師，他全勤82場先發、場均能送7.4助攻，除了維持良好的體能狀態，在場上依舊能帶來很多貢獻。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯；馬刺索漢、保羅。（圖／達志影像／美聯社）

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▲保羅（右）坦言家庭因素是他未來動向的最大考量。（圖／達志影像／美聯社）

保羅下季是否會重返賽場？繼續留在聖城還是轉戰別隊？受到高度矚目。他近日作客《ESPN》節目「Pat McAfee Show」時直言，「我仍熱愛籃球，每天都還在訓練……但我現在做決定，最重要的考量是我的家庭。」他表示，家人過去6年一直定居洛杉磯，這是他渴望「回歸」洛城的主因。

保羅與湖人之間的「連結」從未間斷，當年他與已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）原本要搭檔卻被聯盟「喊卡」，同時他與現任洛城一哥詹姆斯（LeBron James）、新任總教練瑞迪克（JJ Redick）私交甚篤。本季洛杉磯野火期間，保羅曾送簽名球衣給瑞迪克的孩子們，兩人也曾交流教練話題。

▲▼馬刺控球之神保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅本季效力馬刺仍82場全勤先發，傳出可能就此退役或重返洛城。（圖／達志影像／美聯社）

洛城媒體直言，若保羅選擇「落葉歸根」，加盟湖人擔任替補控衛將是合理選擇。目前紫金軍團在後場人手尚稱充裕，但若休賽季進行交易，如送走里夫斯（Austin Reaves）或文森（Gabe Vincent），就會空出一些輪替空間。

湖人管理層希望打造圍繞唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯與里夫斯的爭冠陣容。《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，湖人將積極操作到期合約、自由球員與選秀資產，目標是補進內線與板凳深度，並計畫與唐西奇續約。

▲▼馬刺保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅本季稱職扮演導師角色。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Chris Paul

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