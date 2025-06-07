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玉山盃花蓮「台英混血」先發吸睛　高雄市投手提前退場仍淘汰屏東

▲▼高雄市先發投手張嘉宏。花蓮縣先發投手蔡沁佑。（圖／中華棒協提供）

▲花蓮縣先發投手蔡沁佑。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃全國青棒錦標賽今（7日）邁入第三天賽程，焦點落在桃園青埔棒球場進行的G13賽事，高雄市在首局就建立起3分領先，靠著先發投手張嘉宏4局僅被敲1安的好投，加上打線穩定輸出，最終以5比1擊敗屏東縣，收下二連勝，屏東則吞下二連敗遭到淘汰。

高雄市被視為本屆奪冠熱門，不過首日賽事卻爆冷不敵宜蘭縣，跌入敗部後，先在昨日擊退雲林縣開胡，本日再戰屏東縣，張嘉宏主投4局僅用45球，被敲1支安打，送出2次四死球與4次三振，展現壓制力。然而5局上練投時出現身體不適，提前退場，由張耀斌接替登板。屏東縣趁勢攻下1分，追成1比3。

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高雄市於5局下隨即反攻，單局敲出3支安打，其中包含兩支二壘打，再添2分，將比分擴大為5比1。後續比賽雙方均未再得分，高雄市終場以4天內第3戰之姿穩住晉級希望。

高雄市總教練張榮勳指出，連三天比賽對球員體能確實造成負擔，加上前一週都下雨，今天天氣忽然轉晴又潮濕，球員出汗特別多。他說：「剛好明天輪空，希望球員好好休息調整，投手群漸入佳境，保送也變少，對打者來說壓力小很多，火力有延續，是讓我比較欣慰的地方。」

另一場G11比賽則由花蓮縣與苗栗縣交手。兩隊在首局各得1分後形成僵局，5局下花蓮縣突破僵局，2出局後連敲3支安打，攻下2分，終場以3比1擊退苗栗縣，將戰績扳成1勝1敗，苗栗則吞下2連敗淘汰。花蓮先發派出「台英混血」蔡沁佑掛帥相當吸睛，投4局失1分非責失分無關勝敗，葉辰昱後援3局無失分奪勝投。

花蓮縣總教練劉義傳表示：「投手表現OK，主要問題在於打擊沒有有效串聯。壘上有跑者卻打不回來，學生們可能求好心切，希望趕快搶下勝場，朝四強邁進。現在棒子比較緊繃，回去會再針對揮棒重點做提醒。」

至於高雄立德球場的B組G12賽事上演嘉義「內戰」，嘉義縣全場擊出9安並跑出7次盜壘，最終以11比2大勝嘉義市，戰績1勝1敗保有一線生機，嘉義市則吞下2連敗淘汰出局。

G14比賽由新竹市對決南投縣，新竹市中繼投手黃律維3局飆出6次三振僅失1分（非責失），打線則在6局下灌進3分，最終以3比2逆轉勝出，拉成1勝1敗延續晉級希望，南投則苦吞2連敗遭淘汰。

▲▼高雄市先發投手張嘉宏。花蓮縣先發投手蔡沁佑。（圖／中華棒協提供）

▲高雄市先發投手張嘉宏。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 青棒比賽勝利晉級拼搏

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