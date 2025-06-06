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中職測試會6月16日天母登場　91位選手分隊實戰

▲▼2025中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單。（圖／中華職棒競技組提供）

▲2025中華職棒新人球員測試名單公布。（圖／中華職棒提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2025中華職棒新人球員測試會將於6月16日於天母棒球場舉行。今年測試會採分隊實戰形式，共有91位選手通過資格審核，包括40位投手、8位捕手、20位內野手及23位外野手。經測試後獲球團推薦者，才能參加6月30日舉行的新人球員選拔會。

選手名單中不乏話題人物。前中信鯨球員洪啟峰之子洪宸毅，目前效力於列特博生技棒球隊，曾於2023年參加季中選秀但未獲青睞，今年再度透過測試會挑戰職棒夢，希望能追隨父親腳步進軍中職。陳原維高中、大學皆於日本就讀，返台後加入列特博生技棒球隊，今年將是第三度挑戰測試會，盼能以更成熟的身手實現進入職棒的目標。

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去年測試會中因與富邦悍將張育成同音的「張育誠」開轟引發關注，並順利加入台鋼雄鷹成為自培球員，今年名單中再度出現一位名為張育誠的選手，來自輔仁大學、擔任投手，是否能再創話題也令人期待。

世新大學去年重返大專棒球聯賽公開一級賽場，在大四擔任隊長的林書煒希望透過測試會展現實力、寫下校史新頁，成為隊史首位成功挑戰職棒的選手。去年展現出色腳程與打擊能力的豐島顯，雖獲球團推薦參加選拔會，最終未被指名，今年再度參與測試會，盼以更穩定的表現爭取青睞。

統一獅投手鍾允華的哥哥鍾少華，高中時期曾赴日就讀福岡第一高等學校，大學期間持續精進打擊實力，今年再度報名參加測試會，盼能與弟弟一樣實現職棒夢。來自輔仁大學的蔡誥翔則是從投手轉型為打者後，在打擊方面有亮眼表現，今年決心挑戰職棒，期待吸引各球團看見自身潛力。

總計91位選手將於測試會舞台一較高下，測試會將採分隊實戰形式，考驗選手於實戰中的綜合能力。分隊名單將於近期公告於中華職棒官方網站和臉書粉絲團，測試會當天也歡迎球迷進場觀賞潛力新秀的實戰對決，並期待各隊能發掘職棒未來之星。

▲▼2025中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單。（圖／中華職棒競技組提供）

▲2025中華職棒新人球員測試會資格審核通過選手名單。（圖／中華職棒提供）

 
關鍵字： 中華職棒CPBL棒球

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