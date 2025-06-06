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「不受到影響很難」古林睿煬傷退吐心聲　致歉也道出感謝

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

實習記者胡冠辰／綜合報導

效力日本火腿隊的台灣投手古林睿煬，日前在對戰阪神虎隊的比賽中因傷提前退場，經檢查確認為左側內腹斜肌受傷，預估至少需休養8周。古林官方粉絲團IG帳號今（6）日發文轉述他受傷後的心境，「坦白說不受到影響很難。」

文中開頭提到，「在（受傷）當下很沮喪，不過一直以來他（古林）都很正向，遇到問題就想辦法面對、解決，現在已跟球隊、私人訓練師等人討論接下來的強化菜單。」

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除了感謝球迷的關心與支持，古林睿煬也透露，第一時間便收到統一獅恩師餅總的鼓勵，曾在台灣照顧過他的醫師們也紛紛主動聯繫，不僅了解傷勢情況，也提醒他復健期間應注意事項，並叮嚀「這傷勢不能急，有需要幫忙就跟我說。」

文中還提到，古林原以為旅外這條路是屬於自己的挑戰，但從最初看到統一獅隊友們守著直播為他加油，到現在許多球迷、親友的關心與陪伴，他深刻體會這條路並不孤單，「實際上關心他、愛他的人都讓這件事變成他們的事。」

由於傷勢無法出賽，讓不少專程前往北海道應援的球迷撲空，古林向大家致歉，「在這邊再次跟大家說聲抱歉與謝謝，讓前來北海道為我應援的你們白跑一趟了。」

儘管被迫暫離賽場，古林要大家繼續支持球隊及其他台灣球員，「請大家繼續幫鬥士隊以及易磊加油」，他也承諾會帶著大家的關心，更努力重返球場。

關鍵字： 日職北海道日本火腿鬥士古林睿煬

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