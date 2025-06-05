衛少可能轉戰歐洲？以色列球隊開出「史無前例」報價

▲衛斯布魯克可能轉戰歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《HoopsHype》記者佐里奇（Nemanja Zoric）報導，金塊36歲老將衛斯布魯克（Russell Westbrook）雖然今年擁有球員選項可續留球隊，但由於收到海外球隊的「驚天」報價，下賽季可能轉戰歐洲。

金塊近期人事異動頻頻，先是在例行賽尾端解雇總教練馬龍（Michael Malone）與總管布斯（Calvin Booth），在季後賽第2輪搶七敗給雷霆後，他們便提拔阿德爾曼（David Adelman）轉任正式總教練，隨後球團大幅調整教練團，解雇4位2023年冠軍助教，球隊面貌將在新賽季發生重大改變。

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▲衛少收到以色列球隊報價。（圖／達志影像／美聯社）

衛斯布魯克本季雖狀態起伏，但在季後賽仍被教練團與隊友視為可靠戰力，他目前握有下季的球員選項，但據傳以色列豪門籃球隊「特拉維夫哈普爾」已與其初步接洽，並提出歐洲籃壇「史無前例的薪資報價」，現在就等衛少點頭答應。

去年「特拉維夫哈普爾」就曾簽下NBA控衛「瘋狗貝」比佛利（Patrick Beverley），當時比佛利表示，球隊完成他所有要求的事情，他決定答應邀約，因此拒絕了NBA球隊的底薪報價，轉往歐洲發展。

雖然衛斯布魯克已過巔峰，但若轉戰海外，他將成為當地聯賽最具星光的球員，有機會重新證明自己；反觀若留在美國，他已無法再享有過去的核心地位。