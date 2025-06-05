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太陽找到新主帥了！　老闆決定介入決策「大破大立」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽今（5）日正式任命前騎士助教奧特（Jordan Ott）為新任總教練。奧特與球隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）同為密西根州立大學校友，不過面試當天僅是2人生涯首度碰面，奧特憑藉其戰術遠見與工作企圖心成功打動老闆，最終脫穎而出，順利接掌兵符。

根據《PHNX Sports》記者布格（Gerald Bourguet）報導，奧特在與伊許比亞、總經理格雷戈里（Brian Gregory）、執行長巴特斯坦（Josh Bartelstein）的面談中，展現出對細節的高度關注、創新的進攻理念，以及與時俱進的戰術制定能力，讓太陽看見過去未曾實踐的營運方向。

▲▼太陽老闆伊許比亞。（圖／達志影像／美聯社）

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▲太陽老闆伊許比亞。（圖／達志影像／美聯社）

伊許比亞形容奧特是一位「年輕、渴望成功」的教頭，擅長培養球員、建立化學效應，具備高籃球智商與溝通能力，擁有重新帶領太陽回到勝利軌道的潛力。

更引發討論的是，奧特上任數小時後，伊許比亞就向所有太陽內部員工發出電子郵件，預告球隊即將迎來「大破大立」，並表示自己將從即日起更積極參與球隊管理與決策。

他在信中坦言，過去曾嘗試「典型NBA老闆模式」聘請專家、簽署支票、交由他人執行，但結果無法令人滿意，因此他將調整方針，親自介入營運事務。

儘管伊許比亞強調不會干涉技術細節如觀看比賽影片或主導戰術設計，但他承諾將成為球隊文化與戰略重塑過程中的關鍵推動者。

 
關鍵字： NBA騎士太陽奧特

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