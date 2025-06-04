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龍捲風警報驚魂！溜馬隊飛機驚險迫降　延誤近2小時才抵達

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓，尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓率隊挺進總冠軍賽，球隊班機飛往奧克拉荷馬途中遇上驚魂記。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽將在台灣時間6日點燃戰火，印第安納溜馬全隊今（4）日搭機飛往奧克拉荷馬途中，卻遇上「驚險」插曲，當地機場因龍捲風警報無法降落，班機只能在機場上空盤旋，最終在延誤近2小時後，才終於平安著陸。

根據《Sports Illustrated》記者曼尼克斯（Chris Mannix）報導，溜馬隊飛機原定直飛奧克拉荷馬市，卻在當地時間傍晚約6點17分（美東時間）接獲龍捲風警報，導致飛機在機場上空盤旋許久，最終被迫轉降鄰近的土桑（Tulsa）機場加油等待。

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「印第安納溜馬隊的班機已降落在土桑，一位球隊人士向《SI》證實，」曼尼克斯在X平台（前Twitter）上寫道，「溜馬飛機在OKC上空盤旋一段時間後轉往土桑加油，目前奧克拉荷馬市正發布龍捲風警報。」

▲溜馬西亞卡姆、哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲新科東區冠軍賽MVP西亞卡姆（左）。（圖／達志影像／美聯社）

直到美東時間晚間8點01分，才傳出溜馬班機已安全抵達奧克拉荷馬市，經歷近兩小時的延誤與驚魂。

值得一提的是，奧克拉荷馬市正位於美國中部的「龍捲風巷」（Tornado Alley）核心地帶，這一區域包含德州、奧克拉荷馬、堪薩斯、內布拉斯加及南達科他等州，每年4至6月進入龍捲風高發期，6月初被視為風暴最頻繁的時段。

在驚險抵達後，溜馬將正式展開總冠軍賽備戰。他們在東區決賽G6以125比108擊敗紐約尼克，自1999-00年後首度重返總決賽，陣中雙星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與西亞卡姆（Pascal Siakam）本季聯手爆發，季後賽表現穩定，接下來將挑戰「西霸天」雷霆，力拚隊史首冠。

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese HaliburtonPascal Siakam奧克拉荷馬雷霆

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