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魔神樂封神五月！二度同場徐若熙　也盼挑戰更高層級

▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

▲魔神樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊洋投魔神樂5月表現出色，獲選為單月投手最有價值球員。生涯首度榮獲單月MVP，他直言，隨著比賽的進行，自己的表現逐漸調整，自信也隨之增加。對於先前和味全龍「龍之子」徐若熙同場較勁也吸引球探續留場邊關注，他笑說，如果未來有機會，當然期待往更高層級發展。

魔神樂今年在5月先發5場，包括1場完投完封，戰績4勝0敗，投了32.1局，被擊出19支安打，31次三振，5次四壞球，防禦率0.28。

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拿到生涯首座單月MVP，魔神樂認為，隨著比賽的進行，自己的表現逐漸調整，自信也隨之增加，「這當然包括平時對於每一顆投球的執行，以及日常的訓練等，這些因素都是我能夠獲得MVP的原因之一。」

對於這項榮譽，他表示非常開心，「畢竟平時有做了很多訓練菜單，這些都是可以幫助我在球場上展現成果的關鍵。」

加入桃猿第二年，魔神樂認為，去年對他來說是一個很好的球季，今年並沒有做太大的改變，「春訓期間就是想辦法維持最佳狀態來迎接球季。在球場上，會針對對手的打擊策略或是因應不同狀況進行調整。」

是否有覺得特別難纏的對手時，魔神樂直言，身為投手，有狀況好的時候，也有狀況不好的時候，「他們都是很好的打者，我就是盡我所能去應戰，最重要的是保持健康。」他也未特別點名哪位打者特別難對付，「每位都是好打者，從第一棒到第九棒，其實都是很好的打者，每個時期對決的策略都不一樣。」

值得一提的是，魔神樂今年二度與徐若熙同場先發。其中一場在徐若熙退場後，以自身好投表現吸引球探續留，意外成為場邊另一焦點。

魔神樂笑說，如果場邊有球探關注，是一件很棒的事情，對於未來如果能往更高層級發展，他也很期待，「我覺得不錯，當然會想挑戰看看。」

關鍵字： 樂天桃猿魔神樂單月MVP桃園洋投

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