日本「職棒先生」長嶋茂雄辭世　生前與大谷翔平最後合影見證傳承

▲大谷翔平合影長嶋茂雄，日本棒球迷熱淚盈眶。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）

記者楊舒帆／綜合報導

曾以球員與監督身分活躍於日本職棒讀賣巨人隊的長嶋茂雄終身名譽監督，於6月3日辭世，享壽89歲。他生前最後一次公開露面，是今年3月在東京巨蛋與大谷翔平的合影，這張象徵日本棒球傳承的照片，當時在社群平台引起熱烈回響。

長嶋茂雄不僅在球員時代留下不少紀錄，退役後也持續傳承經驗。他在2004年被任命為雅典奧運日本代表隊監督，但在2004年3月因腦中風病倒，無法親自指揮奧運。然而，他積極投入復健，逐步康復，並持續參與棒球活動，常在東京巨蛋與巨人練習場現身，以手勢指導選手，展現他所說的：「棒球即人生」的精神，彷彿是「職棒先生」本人的最佳寫照。

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2005年獲頒文化功勞者表彰，2013年與愛弟子松井秀喜共同獲得國民榮譽獎，2021年則成為首位獲得文化勳章的職棒選手。他的一生為日本職棒與體壇留下不可抹滅的深遠影響。

長嶋茂雄最後一次造訪東京巨蛋是在今年3月15日，當時巨人與道奇隊進行熱身賽，他也出現在現場，並與大谷翔平留下珍貴的合影。大谷在IG分享瞬間在社群平台掀起熱議，這也是長嶋茂雄最近一次公開的身影。

值得一提的是，現年30歲的大谷翔平與89歲的長嶋茂雄，曾透過CG技術在廣告中「隔空對決」，模擬長嶋打擊大谷投球的場景，讓觀眾留下深刻印象。這回兩人終於在現實中相見，大谷賽後分享了兩人的合影：畫面中長嶋茂雄戴著毛帽坐在輪椅上，大谷則俯身微笑看向鏡頭，氣氛溫馨感人。

當時這張象徵日本棒球歷史與傳承的照片，讓無數球迷激動留言：「看到照片真的要哭了！」、「這是棒球的奇蹟時刻。」一場比賽，一張合影，不僅見證大谷翔平的實力與魅力，更喚起了對長嶋茂雄不朽精神的深刻敬意。