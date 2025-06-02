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體育改革有望！葉伊恬媽媽感謝署長　被取消資格發揮最大價值

▲▼台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

「桌球教父」莊智淵子弟兵葉伊恬因桌協擅自替她回絕WTT參賽邀約，錯失登上大滿貫賽舞台的機會，引發巨大爭議，體育署強硬要求桌協限期1天道歉並改善，對此葉伊恬媽媽感謝署長鄭世忠當選手的靠山，「終於看到有高度的官方單位，台灣的體育改革有望了！」

WTT美國大滿貫參賽資格風波延燒之際，葉伊恬媽媽連兩日發文，細數教練莊智淵一路以來對孩子的栽培與堅持，並感謝體育署長鄭世忠力挺選手，為台灣體育注入一劑強心針，讓熱愛運動的孩子未來多一條可走的路。

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▲▼台灣桌球17歲女將葉伊恬、莊智淵。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

▲莊智淵麾下17歲子弟兵葉伊恬的參賽資格遭取消，引發巨大爭議。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

「終於看到有高度的官方單位出面，台灣的體育改革有望了！」這是葉伊恬媽媽在看到體育署昨（1）日發出重磅聲明後的第一反應。她回憶，2018年全家從新竹前往莊智淵球館拜師，隔年葉伊恬正式投身門下，甚至舉家南移高雄，只為支持孩子的夢想。

2019年葉伊恬僅11歲時，教練讓她挑戰18歲青少年國手選拔，儘管落選，卻種下了日後不畏強敵、勇於挑戰的信念。這次面對可能被取消黃金計畫與美國大滿貫賽之間的兩難，莊智淵堅定選擇後者，葉媽媽說，「我們從沒過問，但我和先生都佩服他的選擇，也確定他一路走來始終如一。」

▲▼台灣桌球17歲女將葉伊恬、莊智淵。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

▲台灣桌球17歲女將葉伊恬。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

對於外界質疑是否盡義務出戰亞青賽，她強調在大滿貫賽參賽資格遭撤前，早已決定參加亞青賽，且桌協最初也未強制要求，「如果今天是必須參賽，我們收到的應該是告知參賽日期，請教練選手做好準備的通知。」

葉媽媽感性表示，兩兄妹伊恩、伊恬的桌球路上，見過太多優秀孩子因體制不友善、選擇放棄運動，「這條路真的很辛苦。」但如今看到體育署強力介入、為選手發聲，讓她看見改變的可能，「有署長願意當選手背後最大靠山，未來喜愛運動的孩子可以有多一種的選擇。」

她也感謝所有幫忙奔走的立委、發聲的親友與力挺的網友，「伊恬被取消的那張邀請函，能發揮最大的價值，全靠大家的幫忙。」並在文末寫下，「你不會當運動員一輩子，但你可以喜歡運動一輩子。」

▲▼教育部體育署長鄭世忠出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲體育署長鄭世忠。（圖／記者陳家祥攝）

關鍵字： 桌球莊智淵葉伊恬

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