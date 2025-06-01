千賀幽靈指叉挨轟不動搖奪6勝　超越山本由伸稱霸國聯防禦率榜

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大都會日籍投手千賀滉大於1日（台灣時間），在主場迎戰洛磯先發登板，儘管首局遭遇接連罕見小插曲，但他主投6.1局僅失2分，助隊以8比2奪勝，收下個人本季第6勝，防禦率降至1.60，超越山本由伸，登上國聯防禦率王座。

千賀首局先讓洛磯首棒貝克（Jordan Beck）在1好2壞時，因打擊準備延遲遭判投球時鐘違規，自動吞下三振，場面罕見。主審判定後，千賀露出苦笑，順手將球傳給內野手進行傳球，場面頗為有趣。「投球忍者」之稱的佛里德曼（Rob Friedman）也在社群平台X分享這段影片，稱其為「完美的幽靈球場」。

接著面對第2棒托瓦爾（Ezequiel Tovar），他招牌「幽靈指叉球」被掃出左外野陽春砲，是他大聯盟生涯第2次挨該球種全壘打。不過千賀隨即穩住陣腳，連續三振3、4棒化解危機。

千賀從第2局開始連續5局投出三上三下，共送出7K，第7局雖因兩次四壞失1分後退場，但總計投92球僅被敲2安，最終大都會以8比2獲勝，他也奪本季第6勝。

17 in a row retired by Kodai Senga! pic.twitter.com/nN5mEbmdv0 — SNY (@SNYtv) May 31, 2025



本場千賀最快球速達95.3英里（約153.4公里），投球策略也有所調整，直球比例從32%降至25%，滑球與滑切球總計使用達21%，明顯增加。

千賀本季出賽10場，目前戰績5勝3敗，重新達到規定投球局數後，防禦率正式壓過山本由伸，暫居國聯第一。前一戰對戰道奇雖挨大谷首局全壘打，但仍壓制5局僅失1分奪勝，近期表現相當亮眼。