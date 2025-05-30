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日媒爆軟銀鎖定徐若熙！派多名球探赴台看「台版佐佐木朗希」

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍「龍之子」徐若熙今年底有望取得海外FA資格，已吸引海外多支球團關注，日媒今報導關於徐若熙的爭奪戰似乎更加激烈，其中除了軟銀浮上檯面之外，還有多支中央聯盟與太平洋聯盟的球隊正密切關注這位潛力選手。

本季截至目前為止，徐若熙先發5場比賽，防禦率僅0.59。報導中指出，道奇、芝加哥小熊、大都會等美國職棒強隊對他持續密切觀察。 徐若熙是2019年選秀首輪第6順位被味全龍隊選中的。他在第一年便右肘受傷，第三年又接受右肘韌帶重建手術，歷經波折。但復出後便繳出亮眼表現，包括在2023年台灣大賽中獲得MVP。

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徐若熙有望年底挑戰旅外，日媒指出，被譽為「台灣的佐佐木朗希」的他，若挑戰大聯盟，根據MLB規定，只能簽下有簽約金上限的附屬小聯盟合約，「今年5月起，已有約10支MLB球隊陸續派遣球探前往台灣。由於近年美洲地區新秀人才逐漸枯竭，使得對徐若熙的投資熱度不斷升高。」

「他究竟會選擇挑戰大聯盟，還是轉戰日本？」日媒透露，徐若熙在5月18日原定登板的比賽因雨天取消，但仍有多支日本職棒球隊前往當地視察。日本軟銀隊甚至從日本派遣了多名球探。其中自2024年1月起，由前球員李杜軒擔任該隊台灣地區球探。

軟銀近年積極布局全球潛力新星市場，也針對台灣市場進行多年的計畫，並在考慮與現有球員的搭配與團隊編制下，已將徐若熙列入外援名單。

軟銀預計未來還會有高層親赴台灣，以展現誠意。 報導中引述一位大聯盟球探的話表示，「身為中職首位直接挑戰美職的選手，徐若熙的挑戰價值令人動容。」

不過另一方面，台灣棒球界內部也有聲音指出，「徐若熙尚未明確表達意向。如果是為了爭取出賽機會，日本會是更現實的選擇，透過NPB過渡再前進大聯盟。」

關鍵字： 徐若熙味全龍轉戰MLB日本職棒

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