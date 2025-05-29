雷霆3年大翻身！美媒看好建立王朝　SGA創柯瑞後9年首見紀錄

記者游郁香／綜合報導

雷霆正式晉級睽違13年的NBA總冠軍賽！這支3年前還只有24勝的年輕隊伍，如今已成打造贏家球隊的教科書級典範。率隊闖關的正是奧克拉荷馬一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他成為繼2016年的天王柯瑞（Stephen Curry）後，首位在奪下年度MVP的同一賽季闖進總決賽的球員。

雷霆在西區冠軍賽5戰淘汰灰狼，是史上第4支在總冠軍賽開打前就累積80勝的球隊，與1996-97賽季、1995-96賽季的公牛（分別為84勝、87勝），以及2015-16賽季的勇士（88勝）並列歷史4強。他們單季勝分差達雙位數的場次更來到61場，打破2017年勇士所創60場的NBA歷史紀錄。

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▲SGA兩戰合砍70分，率雷霆淘汰灰狼挺進總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

奧克拉荷馬一哥吉爾吉斯-亞歷山大上周才抱走年度MVP獎項，今日又贏得西區冠軍賽MVP，成了自2015-16賽季的勇士天王柯瑞以來，首位奪下年度MVP並帶隊打進總冠軍賽的球員；NBA總決賽預計台灣時間6月6日早上8點30分在雷霆主場開打。

「SGA」近況火燙，在西區冠軍賽G4、G5兩場合計攻下70分、15籃板、15助攻的驚人數據，這讓他與3位傳奇喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）齊名。

從3年前的重建期到本季豪取聯盟最佳的68勝，並一路挺進總冠軍賽，雷霆現在距離搬遷到奧克拉荷馬後的首冠僅差4勝，記者西格爾（Brett Siegel）更看好他們開啟王朝時代。

▲吉爾吉斯-亞歷山大勇奪年度MVP並帶隊闖總決賽，成為繼柯瑞後9年首位締此紀錄的球員。（圖／達志影像／美聯社）