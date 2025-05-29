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雷霆西冠鎖死「蟻人」艾德華茲　微笑刺客：他們祭出喬丹法則

記者游郁香／綜合報導

雷霆與灰狼的系列賽開打前，外界對兩位新生代巨星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）的對決充滿期待，但最終「蟻人」5戰有3場遭到封鎖，「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）指出，奧克拉荷馬的防守套路正是當年活塞「喬丹法則」再現。

湯瑪斯當年領軍的「壞孩子軍團」活塞，以強悍防守聞名，並在東區季後賽多次擊敗「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）率領的公牛，完成2連霸。他們當時為了封鎖喬丹而量身打造的「喬丹法則」成為經典，他認為雷霆在今年西區冠軍賽對艾德華茲執行了類似的戰術，不讓「蟻人」主宰比賽。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

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▲雷霆祭出「喬丹法則」防守策略，封鎖艾德華茲的火力。（圖／達志影像／美聯社）

「我們當初的目標就是讓喬丹變成只能跳投，」湯瑪斯指出，「現在雷霆對付明尼蘇達的方式也是這樣。他們讓艾德華茲只能跳投，在擋拆時對他雙人包夾，不論是高位或側邊擋拆，甚至在轉換快攻時，所有人都在收縮盯球……。」

主帥戴格諾特（Mark Daigneault）本季率雷霆打出聯盟頂級防守效率，面對例行賽場均27.6分的艾德華茲，奧克拉荷馬相當有一套，5戰有3場將他的命中率壓低在3成多，還有2戰總失分都在95分以下，徹底封鎖灰狼火力。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲西區冠軍賽表現掙扎，5戰遭到雷霆淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

「蟻人」例行賽場均出手20.4次，但此系列賽僅1場達到平均水準，G1和G4甚至都只出手13次，顯見他連拿到球都很困難。灰狼今（29）日在G5背水一戰從首節就被打趴，最終慘輸30分遭到淘汰，連2年止步西區冠軍賽。

艾德華茲在去年季後賽期間，被球迷戲稱為「喬丹兒子」，更被點名是NBA下一個門面，但這個系列賽曝露出他邁向頂級球星還有一段路要走。

關鍵字： 籃球NBA灰狼雷霆Anthony EdwardsIsiah Thomas

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