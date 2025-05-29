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大谷翔平無安打連4戰開轟落空　道奇牛棚崩盤遭4：7不敵守護者

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天對守護者在8局失5分遭到逆轉，錯失橫掃機會，終場4：7吞敗。大谷翔平最終3打數無安打、1保送，無緣達成個人生涯首次「連4場開轟」。

道奇帶著2連勝迎接系列賽最後一戰，由本季第3度登板的老將左投柯蕭（Clayton Kershaw）先發，雖在首局先失1分，但他在第2局無人出局二壘有人的危機中成功守下，接著第3局更以雙殺化解一出一、三壘的險境。

這波守備展現轉守為攻的氣勢，也讓道奇打線在第4局上半爆發，由史密斯（Will Smith）與帕赫斯（Andy Pages）接連敲出適時安打，攻下2分反超比數。

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之後，道奇在第6局靠弗里曼（Freddie Freeman）的適時打再添保險分，形勢一度樂觀。然而，牛棚失守卻成為敗因。

8局下，帶著2分領先的情況下，左投史考特（Tanner Scott）連續被敲2支內野安打，並投出保送，造成一出局滿壘，接著被瓊斯（Nolan Jones）擊出追平的2分打點安打，吞下近5次登板中的第3次救援失敗。

局勢未穩，道奇換上維西亞（Alex Vesia）救火，但面對馬提尼茲（Angel Martinez）卻挨了左外野方向的3分致勝砲，讓牛棚在第7、8局總計失掉6分，導致比賽徹底崩盤。

道奇最終也以3勝3敗，結束與大都會與守護者共6場的客場之旅。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平此役首打席面對守護者先發阿拉德（Kolby Allard）遭三振出局。 第3局2出局第2打席，他連續打出3球界外球後，又追打內角低球變速球，打成二壘滾地出局。6局第3打席面對剛換上的史密斯（Kade Smith），鎖定第4球指叉球打向左外野，但可惜被接殺出局。7局2出局三壘有人時獲得保送。

大谷此戰無安打，只靠一次保送上壘，目前賽季打擊率仍為0.292，已累積20轟，OPS為1.042。

賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「帶著2分領先進入第8局，其實已經足以贏球了，很不幸我們沒能守住。克蕭今天雖然不是最佳狀態，但還是成功把失分壓到最低。」

關鍵字： 道奇大谷翔平比賽失利棒球

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