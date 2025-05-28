不斷更新／朱育賢接替吉力吉撈一壘卻失誤　桃猿　味全5：5陷膠著

記者王真魚／桃園報導

味全龍吉力吉撈．鞏冠今天生涯首度先發鎮守一壘，攻守搶眼，4局上扛陽春砲追分，下半局又撲接攔下林子偉的強勁滾地球。兩隊8局打完仍是5比5平手。

味全龍今日繳交攻守名單中，吉力吉撈．鞏冠先發一壘第5棒，郭嚴文則擔任第6棒指定打擊。據了解，吉力吉撈．鞏冠此戰應為擔任指定打擊，先發一壘是「筆誤」所致，原本的一壘是郭嚴文。

不過味全龍決定「將錯將錯」，安排吉力吉撈．鞏冠鎮守一壘。他過去在旅美時期也未正式守過一壘，僅在中職明星賽短暫客串。

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吉力吉撈．鞏冠此戰扮演稱職的「重砲一壘手」。龍隊首局由朱育賢適時安打先馳得點，猿隊3局下靠陳晨威、林智平串連安打超前比數。4局上，吉力吉撈．鞏冠開轟，近3戰2轟，率隊將比數追至1分差。

4局下，吉力吉撈．鞏冠面對首名打者林子偉擊出的一壘滾地球，飛撲攔下展現美技，雖然球一度漏出來，但仍來得及傳一壘抓到跑者。

▲吉力吉撈．鞏冠開轟 。（圖／味全龍提供）

劉基鴻5局上也敲出全壘打，一棒扳平戰局。李凱威適時安打，帶有2分打點超前。

6局下，吉力吉撈．鞏冠完成守備任務退場，味全龍更換守備，朱育賢從左外野移防至一壘，陳子豪自右外野到左外，右外野則由王順和擔任，游擊改由張政禹鎮守。

朱育賢頂上一壘，沒想到發生失誤。首名打者李勛傑擊出游擊滾地球遭刺殺出局後，馬傑森敲出中外野平飛安打上壘，林政華接著擊出一壘滾地球，朱育賢發生接球失誤，導致林政華上壘、馬傑森也推進至三壘。陳晨威隨後擊出內野滾地球，雖然味全完成雙殺，但馬傑森趁機回本壘得分，桃猿將比數追成4：5。

7局上，味全龍先發投手艾璞樂續投，1出局後接連被林立、林智平敲安，隨後退場，呂偉晟接手，對張閔勛製造滾地球出局後對決代打林泓育，被擊出安打，三壘跑者跑回追平分，原本在二壘的林智平也試圖一口氣衝回本壘，但郭天信長傳助殺，擋住關鍵一分。桃猿提出挑戰仍維持原判。

艾璞樂主投6.1局被敲9安，包括1四壞球保送、1觸身球，另有4次三振，失掉5分、4分責失。

猿隊洋投威能帝則先發6局被敲7安，包括2轟，失掉5分責失。

兩隊8局打完仍是5比5。陳柏豪9局上登板，先後遭王順和、劉基鴻敲安，1出局一二壘有人對決蔣少宏，送出關鍵三振，石翔宇擊出界外全壘打，裁判主動檢視後仍維持原判，打者重新回到打擊區，這一次擊出滾地球，味全留下殘壘。