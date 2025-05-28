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被酸該退休！衛少驚傳多處韌帶撕裂＋骨折　已動刀等不及復出

▲▼金塊衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克已接受右手手術，他透露這是為了處理季中出現的兩處骨折。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前年度MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）因為在西區準決賽搶七戰表現低迷，單場正負值-34為全場最差，遭球迷狠酸「該退休」。不過金塊球團今（28）日宣布，這位36歲老將已動刀修復右手多處韌帶撕裂，衛少本人則透露，這次手術是為了處理「季中出現的兩處骨折」。

衛少本季轉戰丹佛，共出賽75場，36場先發是他個人自2021-22賽季以來最多的一次，平均上場27.9分鐘，能砍13.3分、6.1助攻、4.9籃板，投籃命中率44.9%。

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在金塊今年的季後賽之旅中，他的手指多場比賽都纏著厚厚繃帶，他堅持帶傷上陣，無奈他在西區準決賽對雷霆表現乏善可陳，場均僅9.9分、2.7籃板、2.4助攻，準度也暴跌，投籃命中率35%、三分命中率22%、罰球命中率70%，搶七戰正負值-34為全場最差，在丹佛遭淘汰後，慘遭球迷砲轟。

▲▼金塊衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克季後賽次輪搶七戰表現低迷遭砲轟，但實際上他一直帶傷苦戰。（圖／達志影像／美聯社）

不過金塊球團今日宣布，這位36歲老將已動刀修復右手多處韌帶撕裂，他本人則透露，這次手術是為了處理季中出現的兩處骨折，「我很感激大家這一整年的支持，迫不及待想要百分之百健康地回到場上。復出的腳步已經啟動#WhyNot。」

衛少目前擁有2025-26賽季347萬美元的球員選項，必須在6月29日前決定是否執行。若選擇跳出合約，將成為自由球員。這位9屆全明星、2017年MVP至今仍在追尋生涯首冠，他將如何選擇備受關注。

衛少生涯累計203次大三元為聯盟紀錄，總助攻數9925次排名第8，得分26205分則位居第23，他先後效力雷霆、火箭、巫師、湖人、快艇與金塊，傳奇生涯仍未畫下圓滿句點。

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊Russell Westbrook

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