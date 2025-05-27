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林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

記者王真魚／新北報導

富邦悍將27日以8比4擊退統一獅，成功終止對戰7連敗，林澤彬此戰擔任開路先鋒，不僅在5局攻下勝利打點，更在左外野演出一記飛身美技。不過他也因一次簡單滾地球處理失誤留下小遺憾，賽後苦笑說，「我也不知道耶。」

談到那記驚險的左外野飛球接殺，林澤彬表示當下三位野手同時往球點移動，彼此都有機會處理，自己是在確認跑位與距離後才決定喊聲接球。

「一開始意子恩在我前面，我有點追過他之後才喊我要接。其實那顆球我從一開始就有鎖定到，原本想說如果他可以接就他接，後來發現我比較接近，才決定接下來。」林澤彬說。

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除了守備亮點，林澤彬在進攻端也發揮關鍵作用，他謙虛讚賞整體打線表現，「今天大家選球選得很好，才有好的球可以攻擊，才能延續攻勢。我們串連保送與安打，才有辦法打下8分。」

本季多次在一軍擔任開路先鋒，被問到是否調整心態，林澤彬認為每一棒都可能扮演開局角色，「其實就只是想上壘，我覺得每一棒想法都差不多，因為每一局都有第一棒，可能第4棒也是那局的第一個打者，所以我不會特別設定，就是上去想辦法上壘。」

賽中還發生一段溫暖的小插曲，統一獅一壘手陳鏞基在追接界外飛球時不慎衝向攝影席，林澤彬、鄭佳諺眼明手快立刻上前攙扶。

談到當時狀況，林澤彬說，「看到他接到球就想說，欸怎麼好像要掉下來了。剛好我站在那附近，不希望看到有人受傷，大家平安健康最重要啦！」

至於對子弟兵守備9局發生失誤，總教練陳金鋒仍給予鼓勵，「其實他守游擊守得不錯，進步很多，困難的球都處理得很好。反而是比較簡單的球會出現一些狀況，我會和內野教練提醒注意，但整體來說，他上來一軍到現在，表現非常好。」

關鍵字： 棒球富邦悍將林澤彬統一獅中職

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