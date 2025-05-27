富邦悍將明推新人陳鐿中掛帥！一軍生涯初先發強碰猛獅打線

▲陳鐿中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將陳鐿中明天將迎來生涯一軍初登板，屆時將面對排名龍頭的猛獅打線，他直呼每一個都想對決。獅隊則推出布雷克應戰。

陳鐿中自南華大學出身，去年第3輪指名，他於5月22日被拉上一軍，也在當天立刻獲得出賽機會，不過當時對中信兄弟後援1局被敲4安，失掉3分皆為責失，遭到震撼教育。

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出身排球世家的陳鐿中坦言，沒有預期這麼快上一軍，「畢竟自己在下面還沒有非常穩定，想說沒這麼快。」

被拉上一軍時，陳鐿中也有向父母透露這個好消息，「初登板那一天，爸媽剛好都有空來台中。」對於自己投球內容較不理想，他不好意思笑說，「愛之深，責之切，因為他們也是打球，所以有提醒一下。」

值得一提的是，陳鐿中當天最快飆出152公里球速，刷新生涯最速，過去業餘時期最快是149公里。他認為進來職棒在二軍學到很多，包括日籍投手教練島﨑毅協助修正投球機制，「春訓赴日取經時，也有學習到相關身體連動，讓動作上可以更順暢。」

除了球速提升，陳鐿中透過重訓變得更壯，體重從91公斤到95公斤。明天有望迎來一軍生涯初先發，對於面對猛獅打線，他表示，球隊情蒐都有給予提點，「像是誰近況比較好，有哪一弱點可以進攻。」最想對決誰，他直呼，「每一個都想！」

對於上次在一軍的初登板，陳鐿中獲益良多，「一軍打者比較不容易猜透，教練也提點我，積極進攻的想法很好，需要是調整進壘位置。」

面對較多一軍觀眾，陳鐿中也慢慢適應，「開季前熱身賽在台南就有上去丟，那時就有聽到喊聲，那一次比較緊張，後面投完就還好。」

升上一軍後，陳鐿中透露，當時被叫上來時，「林桑」林威助也有告訴他，好好把握機會、展現自己。

和林威助的相處？陳鐿中笑說，「算是林桑主動多跟我們講話，比較多是提醒，雖然看起來滿嚴肅，但說話滿健談的，像大哥哥一樣沒有距離。」