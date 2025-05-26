林晨樺世壯運奪銅！全能還守三壘　看林煜清142公里：我差10公里

記者楊舒帆／台北報導

世壯運棒球競技組銅牌戰26日登場，林晨樺中繼力投52球鎖住對方火力，率隊以12比6獲勝。他在本屆世壯運展現投打「二刀流」身手，笑著回憶：「上一次在天母球場站上打擊區，已經是小學六年級的時候了。」前一戰四強賽與林煜清同場，他也驚訝地說：「看到他球速還有142公里，真的很厲害。」

▲林晨樺。（圖／記者楊舒帆攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役林晨樺以右外野手身分先發，4局下FOX追平為4比4後登板，成功穩住戰局，一路投到7局下兩出局，才讓羅少鈞登板收尾。他笑說：「今天站上打擊區，觸身球來不及閃，打擊力量也還不夠。」並補充自己「上一次在天母打擊是在小六」，語氣充滿趣味。

談到關鍵時刻登板穩住比賽，他表示：「這場只有我一個健康的投手，必須撐到底，曾琮萱學長帶傷在身。」最後一局雖然還有體力，他還是把機會讓給學長，「給羅少鈞一個 Happy Ending，結果剛好球打過來，我還側身接到。」

老戰友鄧志偉本場擔任三壘手，世壯運都成為工具人。林晨樺笑說：「我們在這隊最年輕，跟張詠漢、老鄧同屆，我12月出生算是最小的。」談到投打兼修的挑戰，他補充：「上一次守內野是高中，從高三才開始專職投手。我們這批最年輕的要幫忙守備，老鄧的膝蓋撐不久，現在也沒什麼力量了。」

ENERGY奪下銅牌，林晨樺感性表示：「很幸運也很榮幸，郭岱琦學長找我們同隊。很多學長都已經在各行各業，要再聚在一起其實很不容易。」林晨樺目前執教於明新科大，他笑說，「世壯運讓『老男孩』有機會回到球場，很多人也想打給學生看。今天我也想辦法投完，讓學生看到我們的拚勁。」

ENERGY四強戰與國體OB交手，賽後他與林煜清合照留念，林晨樺笑說：「我們還在討論球速，他投到142公里，我才132，還差他10公里。他先發4局、我後援4局，難得同場比賽，真的很開心，我們在投手丘上互相比拼，真的是氣力放盡了。」