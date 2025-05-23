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做重訓時被告知登錄為支配下　孫易磊記者會首談幕後故事　

▲孫易磊。（圖／悍創運動經紀提供）

▲孫易磊。（圖／悍創運動經紀提供）

實習記者胡冠辰／綜合報導

「台灣至寶」孫易磊台灣時間22日被日本火腿隊轉為支配下球員，隨後立刻升上一軍迎來賽季初登板，孫易磊在記者會上詳細分享得知好消息的過程，表示是在鎌谷做重量訓練休息時被告知的，經過1個日職完整賽季就被支配下，孫易磊最後也感謝過去努力堅持的自己。

孫易磊在記者會上透露，20日重訓休息時被告知將成為支配下球員，「我在重訓的時候，監督傳訊息給我的翻譯，我做完第2組重訓組間休息時，翻譯叫我過去，他的臉有點緊張，我大概就知道什麼事情了，」孫易磊表示。新庄剛志15日就曾暗示有「禮物」要給孫易磊，所以他這陣子都有些期待。

隨後記者問到新庄剛志此次決定的過程時，新庄剛志說，「重點在於下一次登板時，想看看易磊會有什麼樣的表現，所以我一直關注著農場（小聯盟）的比賽，大概是在14日對巨人的東部聯盟比賽中，他先發投了5.2局無失分，只被打3支安打。」

「隔天吧，我跟翻譯說我有禮物要送他，請他等等，但並沒有直接說要登錄支配下選手，」新庄剛志接著說，「然後我小心翼翼的去跟球團說：我想讓易磊轉為支配下，我原本以為會被說太早了，但吉村先生回我說能改變球員人生的時機，新庄總教練絕不會看錯，拜託您了！聽到這句話後我就覺得好！就是現在。」

孫易磊2023年才與火腿簽下育成合約，今年是孫易磊第2個日職完整球季，沒想到5月22日就被轉為支配下球員，回顧整段歷程，孫易磊表示這一路自己都很努力，「每天想辦法進步一點，很感謝自己在比較累的時候堅持住，在比較枯燥時找到突破點，找到值得鼓勵自己的事情，讓我堅持下去。」

談到火腿球團時孫易磊則說，「他們不管是對家人、球迷、球員都很用心，在聯盟是數一數二的，謝謝他們看到我在職業以前的表現，選擇了我。」

關鍵字： NPB日職北海道日本火腿鬥士孫易磊

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