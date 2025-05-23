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35歲勇士悍將格林重返防守一隊　柯瑞：真的傳奇

▲格林喊話勇士在對上火箭關鍵第7戰一定能贏。（圖／路透）

▲格林入選本季防守第一隊。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士35歲悍將格林（Draymond Green）本季成功入選年度防守第一隊，這是他自2020-21賽季後首次重返一隊，老搭檔柯瑞（Stephen Curry）也在社群媒體發聲致賀，「你整個生涯都在防守端貢獻，能再度登上一隊真的是傳奇！五度入選，恭喜你兄弟。」

NBA今（23）日揭曉2024-25賽季年度防守陣容，格林名列第一隊，且在日前公布的年度最佳防守球員他也有獲得提名，最終僅次於騎士中鋒莫布里（Evan Mobley）與老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels），名列第3，本季防守表現深受肯定。

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▲勇士柯瑞、火箭格林。（圖／路透）

▲柯瑞祝賀格林重返年度防守第一隊。（圖／路透）

格林本季場均繳出9分、6.1籃板、5.6助攻，另有1.5抄截、1阻攻，投籃命中率42.4%。季後賽方面，他在12場比賽中持續穩定貢獻，平均9.1分、5.5籃板、3.8助攻、1.4抄截，可惜勇士最終止步西區準決賽。

雖然場上爭議不斷、技術犯規與惡性犯規累積不少，但格林防守端的貢獻依然受到肯定，生涯第9次入選年度防守陣容、並第7次躋身第一隊，成為史上第13位達成此成就的球員。

 
關鍵字： NBA格林柯瑞勇士防守

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