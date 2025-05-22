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「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

▲▼ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿「台灣至寶」孫易磊於5月22日首次在一軍亮相，在比數3比3平手的第9局登板，連投兩局無失分，壓制火力強勁的軟銀打線，拿下生涯首個中繼成功。連對方監督小久保裕紀賽後都驚呼，「他是育成投手上來的吧？真的不簡單！」

孫易磊在第9局登板，首打席就連投4顆直球塞進好球帶，成功讓緒方理貢擊出滾地球出局，隨後僅用3球解決山川穗高，再讓渡邊陸擊出飛球，完成三上三下。第10局續投，他雖被牧原大成敲出內野安打，並被推進得點圈，但沉著應戰，先

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讓周東佑京擊出右外野飛球，再解決栗原陵矢滾地出局，守住延長賽關鍵局面。此戰球速最快152公里。

在賽前的記者會上，孫易磊曾自信地說，「我對自己的心理素質非常有信心。」在父母與親戚遠道而來的見證下，他兌現了承諾。

對此，新庄監督笑著說，「記者會上他的腳還有點發抖，但上了投手丘後，就完全沒問題了。」

軟銀由野村勇首局從古林睿煬手中擊出全壘打震撼開場，隨後取得2比0領先。雖然中間兩度被火腿追平，第5局再次超前，第6局又被扳平，兩隊陷入拉鋸。

關鍵時刻出現在第7局，藤井皓哉在1分領先、1出局一二壘有人的情況下登板，雖讓火腿追平，但最終止住傷害。第9局更在2出局滿壘情勢下，與五十幡亮太展開纏鬥，從落後3顆壞球連續投出11顆好球，最終以第15球三振收尾，氣勢高昂。

第11局，柳町達轟出勝利陽春砲反超比數，成為致勝關鍵。

由於守護神歐蘇納（Roberto Osuna）在第10局登板，小久保第11局改派岩井俊介登板，關鍵2出局三壘有人時，再換上大山凌。

大山凌前一場因失投被敲再見安打，這次頂住壓力，成功三振火腿打者水野達稀，奪下職業生涯首個救援成功。

小久保賽後表示，「這場比賽是靠投手們的韌性贏下來的。藤井撐過那15球太關鍵了，岩井也很穩，大山昨天失手後，今天能封鎖最後一人，我覺得對他來說是一次非常棒的經驗，也會成為未來的自信來源。」

談及大山站上投手丘的瞬間，小久保直言，「他一上來表情就很堅定，我心裡想『他能守下來』。就算被打也是平手，這就是球場上的『拚或被拚』，沒那股氣勢就站不上來。」

儘管軟銀笑納勝利，小久保也不吝給予對手火腿肯定，「老實說，我認為他們真的很強。那位投手（孫易磊）也是從育成上來的吧？能在那樣的場面登板並成功壓制我們，真的很不簡單。」

關鍵字： 孫易磊台灣至寶日本火腿日職投手

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