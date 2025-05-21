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山本由伸7局狂飆9K熱投110球寫旅美新高！守護神挨轟勝投飛了

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍右投山本由伸在台灣時間21日於主場對響尾蛇之戰登板，展現壓倒性實力，主投7局僅被敲出1支安打，送出9次三振，無失分，率隊穩住局面。雖然挑戰無安打比賽在第7局破功，但整體內容依然令人驚艷。

山本開局便完美壓制對手，前3局投出3次三振無人上壘，4局雖出現一次四壞保送，但安打仍掛零。第6局更是連飆3K。不過，進入7局上，他在面對首名打者馬提（Ketel Marte）時被擊出右外野安打，無緣挑戰無安打，也是本場唯一被擊出的安打。

儘管如此，山本迅速穩住陣腳，順利解決剩下打者。面對曾在前次交手中敲出滿貫砲的莫雷諾（Gabriel Moreno），他選擇謹慎應對，給出保送。隨後展現壓制力，以一記關鍵三振結束該局，成功化解危機。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前就指出，山本正展現出王牌風範，「這種存在感會在像今天這種關鍵比賽中被看見，當球隊陷入低潮，他就是有能力止敗的那個人。」山本不負所託，繳出本季代表作。

連同此役，山本今年已出賽10場（賽前5勝3敗），其中8日對響尾蛇一戰曾挨兩轟、失5分，僅投5局退場，今天則完美復仇，投出大聯盟生涯單場最多110球，僅被擊出1安打、2次四壞，狂飆9次三振，最快球速達97.2英里（約156公里），防禦率下修至1.87。

他在投手丘上大聲咆哮慶祝，全場觀眾起立鼓掌，高呼「Yoshi！」為他的熱投喝采。

值得一提的是，過去達成無安打比賽的日本投手包括野茂英雄（2次，效力道奇與紅襪時期）與岩隈久志（1次，效力水手），山本雖未能成為下一位寫下紀錄的日籍投手，但依舊展現出王牌實力。

道奇在4局靠史密斯（Will Smith）二壘長打先馳得點，守護神史考特（Tanner Scott）卻在9局登板遭莫雷洛擊出追平轟。山本由伸本季第6勝最終功虧一簣。

▲山本由伸在比賽第7局三振史密斯（Pavin Smith）後，激動振臂怒吼 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸在比賽第7局三振史密斯（Pavin Smith）後，激動振臂怒吼 。（圖／達志影像／美聯社）

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