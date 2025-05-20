台鋼灌6分大局6比1逆襲桃猿　林詩翔在嘉義也有「燈光秀」！

▲台鋼雄鷹洋將艾速特。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今天在嘉義球場迎戰樂天桃猿，艾速特先發6局僅失1分，打線在5局狂灌6分奠定勝基，率隊終場6比1勝出，終止近期3連敗。

艾速特本季第7場先發，此戰主投6局只被擊出2支安打，投出4次三振，沒有任何四壞球保送，2局被余德龍擊出二壘安打，失掉唯一1分，拿下本季第4勝，累計44次三振，仍是聯盟三振王，獲選單場MVP。

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桃猿今晚推出勝投王威能帝先發，但此役僅投4.2局被敲8安，另有4次四壞球保送、6次三振，5局二壘手林子偉發生致命失誤釀大局，最終失掉6分、3分責失，吞本季首敗。

台鋼在5局下由林子偉失誤開啟一波攻勢，紀慶然因對方傳球失誤上到一壘，林家鋐保送上壘，王柏融、魔鷹、張肇元以及王博玄串連安打，攻下3分，郭阜林滿壘選到保送擠回1分，藍寅倫高飛犧牲打再添1分，曾子祐追加安打，攻下單局第6分。

台鋼雄鷹今天賽前拉上樂天桃猿宋嘉翔弟弟宋柏翰升上一軍，他在去年選秀會第3輪獲得指名，以簽約金350萬加盟，本季在二軍出賽20場，以4成打擊率暫居打擊王。

宋柏翰今天上到一軍也立刻獲得先發出賽機會，擔任第8棒、鎮守一壘，不過僅打2打席都吞K被換下場，首安再等等。

9局上，在領先5分的狀況下，台鋼仍派終結者林詩翔上場關門，雖然未在高雄大本營，但仍有「燈光秀」。攝影大哥手持台鋼雄鷹專屬的應援手燈，對著林詩翔準備出場的瞬間猛拍，連主播都讚超盡責！

艾速特賽後登場頒獎台，將今晚勝投歸功於團隊，也特別提及捕手張肇元，恭喜他在此戰達成生涯百安里程碑。