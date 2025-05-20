93歲蘇振村世壯運木球奪金！　他還是常青跳高紀錄保持人

▲93歲「蘇爸」蘇振村（中）木球奪金寫傳奇。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

雙北世壯運木球項目今（20）日在觀山河濱公園木球場繼續進行，焦點之一是木球界知名的「蘇爸」蘇振村以93歲之齡挑戰75歲以上級，首日即以46桿帶走個人賽金牌，為「蘇家」開出好彩頭。蘇振村認為，木球對長者很友善，很容易上手，鼓勵壯年朋友都可以嘗試看看，「不過想學精，需要一點工夫。」

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▲93歲「蘇爸」64歲才接觸木球。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

64歲時接觸木球的蘇振村過去在常青組堪稱運動健將，打過軟式與硬式網球，還曾創下多項全國紀錄，根據中華民國常青田徑協會最新資料，目前仍是55至59歲、65至69歲跳高全國紀錄保持人，分別是1.57與1.43公尺。蘇振村表示，「我覺得自己是有點天份，無師自通。因為我們家隔壁就是國小，有操場可以運動，我就自己想辦法訓練，沒器材也沒關係，就多跑步。」

▲93歲「蘇爸」與女兒、兒子一起參賽。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

蘇振村這次帶著女兒蘇秀娟、兒子蘇仁傑參加難得的世壯運，特地從彰化北上的他這幾天暫住兒子家，蘇仁傑笑說，「老爸平常不出門，為了打球才出門，請他出國玩也不要，來北部比賽都是住我那裡。」蘇振村育有7名子女，家裡很熱鬧，但付出的代價就是忙碌的工作，在北斗鎮經營文具批發的他40歲前從未出過國，第一次出國，就是為了木球。「那時候要去馬來西亞比賽，後來也去了泰國、新加坡、中國，可以說木球帶著我走遍世界。」

直到現在，蘇振村依然堅持每天練球，上午1個半小時、晚上用完餐再打半個小時到天黑，他認為保持健康的要領就是規律的生活。蘇振村這次報滿木球的6個項目，包括桿數賽與球道賽的個人組、雙人組、團體組，對於自己的成績很隨緣，「覺得今天自己表現不錯，很穩定，最後一洞有點貪心失誤了，不過其他人都比我年輕很多，能打成這樣我已經很滿足了。」

蘇振村的女兒蘇秀娟這次參加女子65歲以上級，同樣6項「大滿貫」，起初是為了回彰化老家時陪爸爸，後來自己也打出興趣，現在也很常出國打球甚至跟爸爸一起到處比賽。一根木球桿，串起二代情感與對運動的熱愛。

93歲的蘇爸用行動證明，只要熱情不滅、持之以恆，年齡從不是夢想的界線。這場世壯運，不只是他的奪金之旅，更是蘇家一同揮桿、共譜的家庭篇章。

▲93歲「蘇爸」還是常青田徑跳高全國紀錄保持人。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）