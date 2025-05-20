金慧成誇張失誤引美媒辣評　羅伯斯幫緩頰：黃昏時段影響視線

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇20日（台灣時間）以5比9不敵響尾蛇，扛中外野手的金慧成首局發生守備瑕疵，引發外界批評，賽後道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）表示，「黃昏時段視線受影響。」

大谷翔平本季第17轟、貝茲（Mookie Betts）單場雙響都成空響，賽後羅伯斯仍保持樂觀，他表示：「我認為我們的進攻運作得還不錯。」

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針對首局失分的一次守備失誤做出解釋，當時擔任中外野手的金慧成未能追到飛球，右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）也來不及反應，導致形成安打並間接失分。

道奇資深記者哈里斯（Blake Harris）在社群媒體辣評，「我們可以結束讓金慧成守中外野的實驗了嗎？他明明就是個二壘金手套等級的守備員啊！」赫南德茲也在局間透過翻譯告訴金慧成如何處理這類情況，應及時反應讓隊友知道。

賽後，羅伯斯表示：「他應該是看丟球了。可能是因為比賽當時是黃昏時段，視線受到影響，才會發生那樣的狀況。」

至於中外野守備人選的安排，羅伯斯進一步說明目前仍選擇讓艾德曼（Tommy Edman）擔任二壘手，而非讓其重返中外野，是出於對他傷勢的保守考量。「我們目前是以保護湯米的腳（右腳踝）為優先，若他跑動速度拉到最高，有再度受傷的風險。」他並補充：「明天我們會讓他休兵一天。」