運動雲

>

金慧成誇張失誤引美媒辣評　羅伯斯幫緩頰：黃昏時段影響視線

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇20日（台灣時間）以5比9不敵響尾蛇，扛中外野手的金慧成首局發生守備瑕疵，引發外界批評，賽後道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）表示，「黃昏時段視線受影響。」

大谷翔平本季第17轟、貝茲（Mookie Betts）單場雙響都成空響，賽後羅伯斯仍保持樂觀，他表示：「我認為我們的進攻運作得還不錯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對首局失分的一次守備失誤做出解釋，當時擔任中外野手的金慧成未能追到飛球，右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）也來不及反應，導致形成安打並間接失分。

道奇資深記者哈里斯（Blake Harris）在社群媒體辣評，「我們可以結束讓金慧成守中外野的實驗了嗎？他明明就是個二壘金手套等級的守備員啊！」赫南德茲也在局間透過翻譯告訴金慧成如何處理這類情況，應及時反應讓隊友知道。

賽後，羅伯斯表示：「他應該是看丟球了。可能是因為比賽當時是黃昏時段，視線受到影響，才會發生那樣的狀況。」

至於中外野守備人選的安排，羅伯斯進一步說明目前仍選擇讓艾德曼（Tommy Edman）擔任二壘手，而非讓其重返中外野，是出於對他傷勢的保守考量。「我們目前是以保護湯米的腳（右腳踝）為優先，若他跑動速度拉到最高，有再度受傷的風險。」他並補充：「明天我們會讓他休兵一天。」

關鍵字： 道奇金慧成守備黃昏羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

熱門新聞

大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　羅伯斯：每周3、4場先發

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷、貝茲開轟！道奇仍首度四連敗

2金慧成火力驚人！打擊率.452留大聯盟

3林益全新書引熱議　妻首反擊酸言

4今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」

5史上最低總得分　PLG冠軍賽逼入G7

最新新聞

1林益全新書引熱議　妻首反擊酸言

2美媒估「中國約基奇」41順位落腳勇士

3舒瓦伯達成生涯300轟里程碑

4金慧成誇張失誤　羅伯斯緩頰：黃昏時段看不清楚

5U18陳世展完封　台東、新北爭冠

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

昆凌90歲爺爺100公尺短跑銀牌　世壯運18日精彩賽事一次看

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

昆凌爺爺羅倫斯再奪銀！　親曝喊「高雄No.1」主因

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366