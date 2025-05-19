李多慧獻唱？小龍女大巨蛋主場秀　LG雙子應援團＋吉祥物助陣

▲LG雙子與味全龍交流。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍本週舉辦「DB小龍女主場秀」主題日，活動將於5月23日（週五）至5月25日（週日）熱鬧展開。除了小龍女的才藝表演，球團更宣布重磅消息：韓國職棒KBO聯盟的勁旅「LG雙子隊」應援團將於5月24日（週六）及5月25日（週日）跨海助陣，為台灣球迷帶來原汁原味的韓式應援體驗。

LG雙子隊此次派出堅強應援陣容，包括應援團團長李侖承、人氣啦啦隊長車榮玹，以及隊員元民柱、禹惠俊、桂裕眞，還有可愛的吉祥物Lucky和Star。應援團精心準備了開場與中場演出，勢必讓球迷感受到韓職應援文化的熱情。此外，活動期間還安排啦啦隊見面會，讓球迷能近距離接觸「LG TWINS CHEERLEADER」的獨特魅力。

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LG雙子隊是韓國職棒歷史悠久的名門球隊，近年戰績穩居前列，其應援文化更是KBO聯盟中最具話題性的代表之一。球迷忠誠度高，應援活動熱烈且充滿創意。值得一提的是，LG雙子隊與味全龍同樣以紅色為主色系，且都是2023年度冠軍球隊。味全龍球團表示，希望透過此次交流活動，深化雙方友誼，並為球迷帶來多元的棒球文化體驗。

除了LG雙子隊應援團助陣，DB小龍女主場秀也安排了多項精彩活動。週五賽前有小龍女簽名會，賽後則舉辦小龍女演唱會，四組小龍女將輪番登台獻唱。週六賽後則有小龍女舞鬥大會，分別在一壘側與三壘側帶來多樣舞蹈表演。週日賽後更邀請演唱嘉賓GENBLUE幻藍小熊登場，並安排兩組小龍女Team Show演出，甚至有機會聽到李多慧開金口獻唱，精彩內容不容錯過。

▲LG雙子與味全龍交流。（圖／味全龍提供）