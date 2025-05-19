金塊眾將力挺代理主帥轉正　約基奇盛讚：他讓我們重新有活力

▲金塊代理總教練阿德爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊在季後賽止步西區準決賽，休賽季將選拔出明年總教練人選，前鋒戈登（Aaron Gordon）對此公開力挺代理教練阿德爾曼（David Adelman）轉正，「我愛DA（阿德爾曼），我希望他明年還在，希望他就是我們的總教練。」

阿德爾曼在例行賽最後3場接掌兵符，接替遭解職的馬龍（Michael Malone）。在他帶隊下，金塊3戰全勝，取得50勝32敗戰績，保住首輪主場優勢，季後賽首輪先以7戰擊敗快艇，次輪再與聯盟龍頭雷霆鏖戰至G7。

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儘管最終戰以93比125不敵雷霆止步，但多位球員盛讚阿德爾曼帶來改變，戈登指出，「他對我們太好了，我希望他能擁有整個休賽季與訓練營來建立自己的理念。」

▲金塊球員們都很喜歡阿德爾曼的執教。（圖／達志影像／美聯社）

後衛莫瑞（Jamal Murray）也表示，「他在戰術安排、鼓舞士氣與建立信任方面都做得很棒，讓我們相信自己仍然有機會。」3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）則說，「他讓大家醒了過來，讓我們重新有了活力，重新相信自己可以做到什麼。」不過當被問到教練去留時，約基奇則表示，「這超出我的了解。」

阿德爾曼本人則低調回應，「現在還不是談這個的時候，這會交給管理層，我只想說，這段經歷非常難忘，尤其是球員們選擇團結信任，而不是分崩離析。」

他特別提到例行賽末段連勝國王、灰熊與火箭的關鍵3戰，「每個人都會記得G7與整個系列賽，但我永遠記得那3場硬仗，那是球員們快速凝聚、讓我們相信有機會的開始。」

▲雷霆總教練戴諾特也欣賞阿德爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

對手總教練戴諾特（Mark Daigneault）賽後也表示，「雖然我不認識他，但我非常敬佩他的表現與球隊的凝聚力。」

金塊副董事長克倫克（Josh Kroenke）則未正面回應總教練任命問題，但他也坦言，「除了2023年的總冠軍，這次是我最驕傲的時刻之一，球員們真的團結起來了。」

根據《ESPN》報導，阿德爾曼已被列為「極有可能」轉正的熱門人選，球隊與聯盟內部皆高度評價其領導能力與臨場調度。