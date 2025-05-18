林昀儒世錦賽男單首輪輾壓過關　混雙再搭鄭怡靜15分鐘速勝

▲台灣桌球一哥林昀儒世錦賽男單首輪輕鬆過關 。（圖／翻攝自ITTF國際乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥林昀儒在2025年世界桌球錦標賽身兼3項，昨（17）日與高承睿的男雙告捷後，今（18）日換出戰男單與混雙項目，晚間男單以輾壓之姿、4比0橫掃美籍對手梁吉善，前進男單64強。與「學姐」鄭怡靜睽違近3年再出擊混雙，首輪也是光速下班，15分鐘解決對手，順利挺進32強。

林昀儒晚間先在男單首輪登場，面對從中國轉籍至美國的梁吉善，雙方實力有明顯落差，小林首局11比6先下一城，次局一度打出10比1猛攻，以11比3再下一城。儘管對手試圖調整節奏，但小林在3、4兩局關鍵時刻穩住陣腳，再以兩個11比7收下比賽，不到30分鐘就前進男單64強。

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▲台灣桌球一哥林昀儒世錦賽男單、混雙首輪過關 。（圖／翻攝自ITTF國際乒聯）

林昀儒下一輪將對上克羅埃西亞選手普卡爾，雙方過去交手4次，都由小林勝出，心理層面占有優勢。

混雙方面，林昀儒與東京奧運銅牌搭檔「學姐」鄭怡靜再次合體，兩人也曾在2021年世錦賽摘下混雙銅牌，此次睽違近3年再合作，首戰面對哈薩克組合哈爾奇、羅馬納娃絲卡亞，開賽就連拿10分下馬威，讓對手完全招架不住，最終以11比1、11比6、11比3，僅花15分鐘就光速下班。兩人默契依舊，也讓外界對這對「黃金組合」寄予厚望。