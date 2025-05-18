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許基宏百轟旅程最難忘Top 3　珍惜5年長約：榨乾自己回報球團

記者王真魚／台中報導

中信兄弟重砲許基宏5月16日對樂天桃猿之役，扛出生涯第100支轟，成為中職史上第25位達成「百轟」里程碑的球員。自2014年初登一軍以來，這一轟不僅是生涯成就的象徵，更是他效力兄弟隊十年歲月的珍貴見證。去年季末，他與球團達成為期5年平均80萬月薪的合約共識，期許自己「榨乾」所有能量，為黃衫軍全力以赴、貢獻所能。

那一腳太關鍵！2015漏踩本壘讓百轟延後

許基宏的百轟旅程多了一段趣味插曲，2015年6月11日曾因漏踩本壘，讓一支全壘打被沒收判為三壘打。如果沒漏掉「那一腳」，今年4月22日敲出第99轟時，就已經達標。

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從99轟到真正百轟出爐的等待期，許基宏始終保持平常心，「想法沒有什麼改變，還是維持一樣的節奏與心態，盡量不讓自己太在意這個數字，相信它一定會來。」

「百轟印象Top3」　更在乎團隊

回顧百轟旅程，許基宏笑說不算漏踩那一支，「就是首轟、滿貫砲還有和子賢、子豪3連轟那一次吧！」

年份 日期 地點 投手 備註
2014 2014/09/05 嘉義市 邱子愷 首轟即代打全壘打
2017 2017/09/29 洲際 廖文揚 和「雙子」詹子賢、陳子豪開轟
2022 2022/04/03 洲際 范米特 滿貫全壘打

不過比起百轟，許基宏更在意無法穩定為球隊輸出，「沒辦法幫助球隊，這讓我很懊惱，因為自己無法穩定輸出，造成球隊進攻不夠流暢。」

他直言，比起個人成就，更在意球隊能否贏球，「沒把自己本分做好，是我比較自責的地方。」

作為中生代主力之一，他也承擔起提醒年輕學弟的責任，「希望幫助他們提前適應職棒節奏，互相提醒。」

FA不留　選擇黃衫延續榮耀

去年球季結束後，許基宏擁有自由球員資格，但他選擇不申請、續留兄弟。球團隨後也對外宣布，雙方簽下為期5年、平均月薪80萬元的大約。許基宏本季月薪從52萬元調升至64萬元，調幅達23.1%。

儘管擁有自由球員資格，許基宏並未選擇行使。他笑說，當初在社群上已經講得很清楚，「真的沒有特別原因，就是單純想繼續跟兄弟們一起打下去，有這個機會，我就想一直留著。」

當初談約過程，雙方很快就達成共識，許基宏透露，一開始初步是3年方向，後續持續溝通，大家都很有共識。

珍惜大約肯定　「榨乾」自己打到最後一刻

隨著陳子豪、江坤宇、陳傑憲相繼晉升「億元男」，整體市場行情水漲船高。許基宏雖未行使FA，仍笑說自己算是「有坐到順風車」。

能在這個年紀拿下長約，許基宏心中只有感謝，「非常好了，真的非常好了，完全超乎預期，就是只有感謝。希望能在這段期間榨乾所有能量，一直打到最後一刻。如果有更好的學弟上來，就交給學弟了。」

他也坦言，這樣的選擇其實一直是心中的理想狀態，「如果哪一天真的有更出色的選手出現，那就是該轉換的時候，我也會願意接受。」

關鍵字： 中信兄弟許基宏百轟中職棒球中職

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