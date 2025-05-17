運動雲

>

林昀儒、高承睿世錦賽男雙開紅盤　差24歲混雙姐弟檔也告捷

▲▼林昀儒與高承睿首度搭檔男雙，在新加坡大滿貫賽首輪18分鐘速勝。（圖／翻攝自WTT官網）

▲林昀儒、高承睿世錦賽男雙首輪開紅盤。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

2025世界桌球錦標賽今（17）日在卡達杜哈點燃戰火，今年初才首次合拍的「柚香林萌」林昀儒、高承睿在男雙首輪登場，面對義大利組合穆提（Matteo Mutti）、普波（Andrea Puppo），僅花不到30分鐘就以11比3、4比11、11比4、11比9，總局數3比1輕鬆過關。

台灣男單一哥林昀儒與二哥高承睿的男雙組合，被球迷戲稱為「柚香林萌」。兩人在今年的新加坡大滿貫賽首度搭檔就贏得亞軍，潛力驚人，此次世錦賽再度合拍，名列大會第6種子，首輪對上義大利穆提、普波，開賽雖0比3落後，但隨後一鼓作氣連得11分，以11比3先下一城。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林昀儒與高承睿首次搭檔男雙就奪新加坡大滿貫賽亞軍。（圖／翻攝自WTT官網）

▲林昀儒與高承睿首次搭檔男雙就奪新加坡大滿貫賽亞軍。（圖／翻攝自WTT官網）

「柚香林萌」第2局雖因失誤過多，以4比11被對手扳平戰局，不過兩人第3局及時調整，連續的強攻連拿8分，以11比4再下一城，率先聽牌。

來到第4局，「柚香林萌」打出9比4猛攻，隨後卻連失3分，被逼近到9比7，緊急喊出暫停。暫停過後隨即取得10比7聽牌，取得3個賽末點，被對手連續化解了2個，靠著普波接發失誤，以11比9收下勝利，挺進男雙32強。

台灣另一組男雙郭冠宏、林彥均則以1比3不敵羅馬尼亞尤尼斯古（Ovidiu Ionescu）、西班牙羅貝斯（Alvaro Robles），止步首輪64強。

教練王翊澤賽後肯定林高配世錦賽初登場的表現，他接受《中央社》訪問時表示，今天整體表現不錯，第2局輸在節奏不適應，但後來很快調整過來，場上溝通也很順暢，是個不錯的開始。

林昀儒在結束全大運賽程後隨即轉戰國際賽場，本屆世錦賽他身兼3項，參加男單、男雙與混雙。

▼台灣資深女將黃怡樺。（圖／VCG）

▲▼台灣桌球國手林昀儒、高承睿、鄭怡靜、簡彤娟、馮翊新、黃怡樺。（圖／VCG）

▼台灣16歲桌球神童郭冠宏。（圖／翻攝自X／777tabletennis）

▲▼台灣16歲桌球神童郭冠宏。（圖／翻攝自X／777tabletennis）

而相差24歲的台灣「跨世代」混雙組合黃怡樺、16歲新星郭冠宏，首輪也旗開得勝，僅耗費26分鐘，就以3比1擊退馬來西亞組合鍾子毅、林可人，前進32強。

關鍵字： 桌球世界桌球錦標賽中華隊林昀儒高承睿郭冠宏黃怡樺

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

罕見妨礙守備蘇智傑得分不算　餅總動氣脫帽抗議

罕見妨礙守備蘇智傑得分不算　餅總動氣脫帽抗議

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

前悍將瑞恩封號「大田耶穌」　談台灣打者靈活、韓職每棒都壓力

前悍將瑞恩封號「大田耶穌」　談台灣打者靈活、韓職每棒都壓力

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度

好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

熱門新聞

大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

罕見妨礙守備蘇智傑得分不算　餅總動氣脫帽抗議

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平又炸！獨居全壘打榜首位

2大谷超狂打法解密！專家看好60轟

3天使曾想交易大谷？美媒爆震撼內幕

4罕見妨礙守備蘇智傑得分不算　餅總動氣脫帽抗議

5勇士10年功臣成自由球員　盼回歸拚冠

最新新聞

1黃仁勳壓軸掀世壯運高潮

2Fubon Angels挺世壯運！

3富邦單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

4世壯運蔣萬安親接蕭美琴上台致詞

5魔力藍115球8局無失分　富邦2比0味全

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾　還跳32撞！球迷笑：給我去屏東

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366