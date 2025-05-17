林昀儒、高承睿世錦賽男雙開紅盤　差24歲混雙姐弟檔也告捷

▲林昀儒、高承睿世錦賽男雙首輪開紅盤。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

2025世界桌球錦標賽今（17）日在卡達杜哈點燃戰火，今年初才首次合拍的「柚香林萌」林昀儒、高承睿在男雙首輪登場，面對義大利組合穆提（Matteo Mutti）、普波（Andrea Puppo），僅花不到30分鐘就以11比3、4比11、11比4、11比9，總局數3比1輕鬆過關。

台灣男單一哥林昀儒與二哥高承睿的男雙組合，被球迷戲稱為「柚香林萌」。兩人在今年的新加坡大滿貫賽首度搭檔就贏得亞軍，潛力驚人，此次世錦賽再度合拍，名列大會第6種子，首輪對上義大利穆提、普波，開賽雖0比3落後，但隨後一鼓作氣連得11分，以11比3先下一城。

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▲林昀儒與高承睿首次搭檔男雙就奪新加坡大滿貫賽亞軍。（圖／翻攝自WTT官網）

「柚香林萌」第2局雖因失誤過多，以4比11被對手扳平戰局，不過兩人第3局及時調整，連續的強攻連拿8分，以11比4再下一城，率先聽牌。

來到第4局，「柚香林萌」打出9比4猛攻，隨後卻連失3分，被逼近到9比7，緊急喊出暫停。暫停過後隨即取得10比7聽牌，取得3個賽末點，被對手連續化解了2個，靠著普波接發失誤，以11比9收下勝利，挺進男雙32強。

台灣另一組男雙郭冠宏、林彥均則以1比3不敵羅馬尼亞尤尼斯古（Ovidiu Ionescu）、西班牙羅貝斯（Alvaro Robles），止步首輪64強。

教練王翊澤賽後肯定林高配世錦賽初登場的表現，他接受《中央社》訪問時表示，今天整體表現不錯，第2局輸在節奏不適應，但後來很快調整過來，場上溝通也很順暢，是個不錯的開始。

林昀儒在結束全大運賽程後隨即轉戰國際賽場，本屆世錦賽他身兼3項，參加男單、男雙與混雙。

▼台灣資深女將黃怡樺。（圖／VCG）

▼台灣16歲桌球神童郭冠宏。（圖／翻攝自X／777tabletennis）

而相差24歲的台灣「跨世代」混雙組合黃怡樺、16歲新星郭冠宏，首輪也旗開得勝，僅耗費26分鐘，就以3比1擊退馬來西亞組合鍾子毅、林可人，前進32強。