NBA進入大混戰時代　連7年無衛冕隊闖過第2輪

▲塞爾提克今日G6吞敗，止步次輪，衛冕夢碎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克在東區準決賽遭尼克以119比81橫掃出局，讓一項難以置信的「NBA冠軍魔咒」再度延續。自2019年以來，尚無衛冕球隊能闖過季後賽第2輪。

從2015至2018年間，勇士與騎士連續4年會師總冠軍賽，曾讓外界批評聯盟毫無競爭平衡，但如今，局勢早已翻轉。近6年冠軍得主不是首輪出局，就是止步次輪，這波「衛冕魔咒」不只反映季後賽的殘酷，更凸顯NBA已進入高度競爭、多元開放的時代。

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近6年衛冕冠軍成績如下：

2020勇士：未晉級季後賽

2021湖人：首輪輸給太陽

2022公鹿：次輪輸給塞爾提克

2023勇士：次輪輸給湖人

2024金塊：次輪輸給灰狼

2025塞爾提克：次輪輸給尼克

本季的塞爾提克雖在G5爆冷扳回一城，但因坦圖（Jayson Tatum）在G4阿基里斯腱撕裂報銷，終究無力回天，遭尼克擊敗止步次輪，無緣衛冕。其他球隊雖也各有難題，不過也能看見聯盟各隊實力的快速上升與重組節奏的加快。

2025年東、西區冠軍戰分別由尼克、溜馬、灰狼、雷霆/金塊爭奪，4隊皆非近年傳統霸主。尼克例行賽甚至對聯盟前3佳戰績球隊為0勝10敗、灰狼曾在3月初還排西區第10、溜馬新年時僅16勝18敗、金塊還在季末開除教練與總管。