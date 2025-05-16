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佐佐木朗希到底受什麼傷？　羅伯斯鬆口：沒查出病因是好事

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日籍強投佐佐木朗希日前因右肩不適，被道奇球團列入15天傷兵名單，外界一度擔心傷勢嚴重。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在16日受前受訪時強調，佐佐木目前被診斷為「右肩夾擠症候群」，並無發現嚴重損傷，「沒有特定病因，反而是件好事。」

佐佐木在14日曾坦言：「這個痛楚沒有明確證據。」對此，羅伯斯解釋：「我們做了MRI檢查，雖然沒能得出明確診斷，但也沒有發現嚴重異常，這是一件好事。因此才會以比較模糊的『夾擠症候群』來對外說明。」

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羅伯斯進一步說明，MRI顯示肩膀骨頭可能產生互相夾擠（Impingement），造成不適，「如果繼續放著，可能會惡化。我們的計畫是讓他停止投球，採取『無投球調整』方式來緩解發炎，再視狀況恢復訓練。」

佐佐木去年效力羅德隊時曾有類似傷勢，他也坦言：「這次的感覺雖然不同，但跟去年情況有點像。」目前尚未設定復出時間表，將以休養、觀察為優先。

儘管列入傷兵名單，佐佐木15日仍現身主場球場外野區，協助打擊練習時的撿球工作，還用左手向觀眾席投擲球與球迷互動，展現輕鬆氣氛，看得出身體活動無大礙。佐佐木傷勢未達嚴重，對道奇與球迷而言無疑是一大安心訊息，後續恢復進度仍有待觀察。

關鍵字： 佐佐木道奇右肩傷夾擠症候群休養

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