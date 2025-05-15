悍將大巨蛋4連戰超狂陣容：tripleS、QWER、告五人、李聖傑接力開唱！

▲ 富邦悍將進軍臺北大巨蛋!6 月 12-15 日四連戰用音樂嗨翻全場 G!POP 流行音樂節韓團 tripleS、QWER、金曲卡司李聖傑、告五人大集合!。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將前進臺北大巨蛋，要與大家嗨爆每一晚！6月12日至15日富邦悍將將於臺北大巨 蛋一連舉行四場主場賽事，12、13 日雖然是平日賽程，但仍貼心安排賽後演出服務球迷;週 末 14、15 日上半季壓軸主題日，結合流行音樂元素，推出眾所期待的「G!POP 流行音樂 節」，邀請多組當紅歌手與樂團接力演出，預售票將於5月23日全面開賣。

下班就來大巨蛋看球，為球賽吶喊更享受賽後表演!6 月 12 日(四)賽後由台灣啤酒品牌好友超實力女團 ELL&s 揭開表演序幕，接續由 TF111 與 Fubon Angels 帶來精心準備的魅力 演出。6 月 13 日(五)賽後則由金曲搖滾樂團麋先生 MIXER 帶來情感濃烈的現場演出，為 平日夜晚注入動人樂章。

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週末則輪到主題日「G!POP 流行音樂節」壓軸登場，6 月 14 日(六)「KPOP 之夜」迎來 韓國超大型女團 tripleS 及人氣搖滾女團 QWER，一次兩組韓團帶給大家滿滿的動感與熱 情，6 月 15 日(日)「K 歌之夜」則壓軸邀請情歌王李聖傑與超人氣天團告五人輪番演出， 用首首經典的 K 歌金曲，讓大家一起在巨蛋裡大合唱，一同唱出回憶與感動！

本次富邦悍將臺北大巨蛋主場賽事採取平、假日不同票價，12、13 日平日憑富邦悍將聯名卡 於富邦悍將售票網購買平日 B1 一般區，最低只要 300 元就能進場，一般售票最低票價為 400 元，應援舞台前的熱力區票價則為 1,080 元;14、15 日「G!POP 流行音樂節」主題 日，應援熱力區票價則為 1,680 元，並開放至 L4 看台票價為 600 元，相關進場贈品則將於 日後陸續公布;另推出 4 連戰全包的「亞瑟王大巨蛋套票」，限量販售 B1 熱區座位並提供 總額九五折優惠。

購票時程方面，亞瑟傳奇與亞瑟王、梅林魔法師等會員將依級別享有分階段購票資格，優先 購票時段自 5 月 20 日(週二)中午 12 點 30 分起陸續展開，將首先開放亞瑟傳奇會員搶先 購買，每位亞瑟傳奇每場次限購 4 張，5 月 23 日(週五)起中午 12 點 30 分全面啟售，更 多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。