莊陳仲敖搭林家正失5分火力援護奪勝　李灝宇雙安、第5盜出爐

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

美國小聯盟持續開打，多位旅美好手表現亮眼。運動家2A先發投手莊陳仲敖與捕手林家正搭檔出賽，先發5局失5分，在隊友火力支援下拿下本季第2勝。老虎3A的李灝宇單場雙安、演出一次盜壘成功，幫助球隊大勝洋基3A。海盜3A游擊手鄭宗哲也持續展現穩定打擊，連續三場敲出安打。

莊陳仲敖首局遭遇亂流，被連續兩支長打狙擊失2分，所幸隊友在2局下立刻扳平比數。2局上他投出三振後，面對二壘安打與保送形成的危機，隨後穩定回穩，用一記三振與飛球成功化解失分危機。2局下隊友打線再度發威，單局攻下6分奠定基礎。

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儘管他在3局上再次遇到麻煩，單局被擊出3支安打，包括一發兩分砲再失2分，但自4局起逐漸回穩。林家正於4局下敲出右外野方向的二壘安打，貢獻1分打點，全場5打數1安打，目前打擊率為 .119。最終運動家2A以14比6擊敗教士2A。莊陳仲敖此役主投5局，被敲8支安打（包含1發全壘打），投出3次保送與5次三振，失5分，收下本季第2勝。

李灝宇於老虎3A對戰洋基3A的比賽中擔任先發第3棒、守三壘。首局第一打席便擊出安打，協助推進跑者並進帳2分；第二打席則以滾地球出局。第三打席在5局上敲出擊球初速高達101.7英里（約164公里）的強勁一壘安打，隨後靠隊友開轟回本壘得分。8局上再度獲得保送，並演出本季第5次盜壘成功，最終也順利跑回得分。老虎3A終場以7比0完封洋基3A，李灝宇單場3打數2安打，貢獻2得分、1次保送，打擊率上升至 .230。守備方面，有1次策動雙殺。

海盜3A鄭宗哲對戰紅人3A，擔任先發游擊手，打第9棒。第一打席擊出滾地球遭刺殺，第二打席5局下獲得保送；第三打席敲出安打並因對方守備失誤推進至二壘，可惜隨後隊友擊出滾地球，他衝本壘時遭觸殺。最終海盜3A以3比1贏球，鄭宗哲2打數1安打、1次保送，連續3場比賽都有安打，打擊率提升至 .213。