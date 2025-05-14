運動雲

>

莊陳仲敖搭林家正失5分火力援護奪勝　李灝宇雙安、第5盜出爐

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

美國小聯盟持續開打，多位旅美好手表現亮眼。運動家2A先發投手莊陳仲敖與捕手林家正搭檔出賽，先發5局失5分，在隊友火力支援下拿下本季第2勝。老虎3A的李灝宇單場雙安、演出一次盜壘成功，幫助球隊大勝洋基3A。海盜3A游擊手鄭宗哲也持續展現穩定打擊，連續三場敲出安打。

莊陳仲敖首局遭遇亂流，被連續兩支長打狙擊失2分，所幸隊友在2局下立刻扳平比數。2局上他投出三振後，面對二壘安打與保送形成的危機，隨後穩定回穩，用一記三振與飛球成功化解失分危機。2局下隊友打線再度發威，單局攻下6分奠定基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管他在3局上再次遇到麻煩，單局被擊出3支安打，包括一發兩分砲再失2分，但自4局起逐漸回穩。林家正於4局下敲出右外野方向的二壘安打，貢獻1分打點，全場5打數1安打，目前打擊率為 .119。最終運動家2A以14比6擊敗教士2A。莊陳仲敖此役主投5局，被敲8支安打（包含1發全壘打），投出3次保送與5次三振，失5分，收下本季第2勝。

李灝宇於老虎3A對戰洋基3A的比賽中擔任先發第3棒、守三壘。首局第一打席便擊出安打，協助推進跑者並進帳2分；第二打席則以滾地球出局。第三打席在5局上敲出擊球初速高達101.7英里（約164公里）的強勁一壘安打，隨後靠隊友開轟回本壘得分。8局上再度獲得保送，並演出本季第5次盜壘成功，最終也順利跑回得分。老虎3A終場以7比0完封洋基3A，李灝宇單場3打數2安打，貢獻2得分、1次保送，打擊率上升至 .230。守備方面，有1次策動雙殺。

海盜3A鄭宗哲對戰紅人3A，擔任先發游擊手，打第9棒。第一打席擊出滾地球遭刺殺，第二打席5局下獲得保送；第三打席敲出安打並因對方守備失誤推進至二壘，可惜隨後隊友擊出滾地球，他衝本壘時遭觸殺。最終海盜3A以3比1贏球，鄭宗哲2打數1安打、1次保送，連續3場比賽都有安打，打擊率提升至 .213。

關鍵字： 美國小聯盟莊陳仲敖李灝宇海盜3A表現

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

「我從你身上學的！」蟻人轟30分嗆聲場邊柯瑞　有望連斬4天王

「我從你身上學的！」蟻人轟30分嗆聲場邊柯瑞　有望連斬4天王

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

字母哥鬆口「考慮離開公鹿」　雷霆、籃網等5隊躍居熱門新東家

字母哥鬆口「考慮離開公鹿」　雷霆、籃網等5隊躍居熱門新東家

吉力吉撈滿貫＋李凱威4打點！味全9:3兄弟　羅戈仍悲情吞敗

吉力吉撈滿貫＋李凱威4打點！味全9:3兄弟　羅戈仍悲情吞敗

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

熱門新聞

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

讀者回應

﻿

熱門新聞

1綠軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」

2勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

3哈利伯頓轟31分　溜馬挺進東冠

4里夫斯被點名「肯定被湖人交易」

5霖霖私密照外流　球星林庭謙聲明自清

最新新聞

1莊陳仲敖搭林家正失5分奪勝

2林威助、郭泓志經典賽　3名將助陣

3球王辛納晉級羅馬大師賽8強

4哈利伯頓轟31分　溜馬挺進東冠

5道奇再傳投手傷情？佐佐木朗希右臂不適

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【莎呦娜拉～】 #籃籃 義氣球場探班好友 #李多慧 ！

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「金孫」古林睿煬旅日不捨　 阿嬤曝祖孫日常：我叫他歐里桑

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366